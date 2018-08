Heti horoszkóp augusztus 20-26.: Hihetetlenül szuper hét vár a csillagjegyekre

KOS

Kedvedre való lesz a hétfő, és nem csak azért, mert nem kell dolgozni, hanem azért is, mert a Nyilas Hold lelkesítően hat rád. Szerencsére ez a kedd reggeledet is energetizálja, aztán fokozatosan teret nyer a föld energia, ami tervszerűséget, józanságot és türelmet hoz neked. Csütörtökön a Nap belép a Szűzbe, ami a munkádban most kifejezetten jól jön: sokkal kitartóbbá válsz. Hétvégén, szombaton és vasárnap is lesz egy-egy szuper fényszög, ám a vasárnap kora délutáni telihold „ellopja” az energiáid nagy részét…

BIKA

Hihetetlenül szuper hét elé nézel. Kedden, szombaton és vasárnap szuper fényszögek, szerdán és csütörtökön bolygóegyüttállások teszik sikeressé a napjaidat. A föld jegyben járó bolygóknak, így a Szaturnusznak, az Uránusznak, a Plútónak és a Marsnak köszönheted mindezt. Csütörtök hajnaltól pedig a Nap lép be a szintén földjegyű Szűzbe, amellyel aztán igazán kedvedre való időszak kezdődik. Csupán arra kell ügyelned, hogy ne lassulj le túlságosan, és ne válj nehézkessé. Hétvégén a vasárnapi telihold okozhat némi kellemetlenséget a gyerekekkel.

IKREK

Hétfőn és kedden töltődj fel, hogy a hét folytatását elbírd, csupa érdekes, vonzó emberrel hoz össze ugyanis a sorsod. Majd a hét folytatásában a lomhaság és merevség totálisan leszívhat, amit a föld jegyekben járó bolygók – Szaturnusz, Uránusz, Plútó, Mars, Nap – mutatnak. A föld energiák nagyon jók, amikor tervezésre, precizitásra, kitartásra van szükséged. Ha eredményt akarsz elérni, a szorgalmad, a kitartásod nélkülözhetetlen. Lehet, ez az ősz közeledtének is köszönhető. A vasárnapi telihold a jövő tervezésére ösztökél.

RÁK

Ne lepődj meg, de szinte az egész heted a szerelem minőségéről, múltjáról vagy hiányáról fog szólni. Még mindig nosztalgiázásra leszel hajlamos három retrográd bolygó a Mars, a Szaturnusz és a Plútó szerint. Nem baj, de ne vessz el az emlékekben! Szerencsére a föld jegyekben járó bolygók nyugalmat és békét hoznak neked. Csütörtökön a Szűzbe lépő Nap utazásra csábíthat. Még tart a nyár, ne gondolkodj, csomagolj! Légy körültekintő, mert vasárnap kora délután a telihold balesetveszélyt szimbolizál. Ne siess, és tartsd be a közlekedési szabályokat, akkor nem lesz baj.

OROSZLÁN

Amikor földet szórnak a tűzre, elalszik. Valójában pontosan így olthatja ki a te tüzedet a sok föld energia ezen a héten. Csütörtökön a Nap kilép az Oroszlán jegyből, de addig még kiélvezheted a napokat, amelyek kánikulával ajándékoznak meg téged (is). Hétfőn és kedden reggel a tűz dominancia felpörget, de kedd déltől egyre erősebb lesz a föld elem, ami stabilitást és merevségre való hajlamot hoz magával egyszerre. Hétvégén a vasárnapi telihold pénzügyi nyomást mutat, ezért okosan tennéd, ha ezen a napon nem foglalkoznál anyagi dolgokkal.

SZŰZ

Garantáltan imádni fogod ezt a hetet. Nem csak azért, mert csütörtökön a Nap belép a Szűzbe, hanem azért is, mert tökéletes háromszög rajzolódik ki az égen (Bika Uránusz – Szűz Nap – Bak Szaturnusz), ami pedig számodra sikert szimbolizál. Ebből egyértelmű, hogy minden a kezedre játszik. Szerencsére te nem vagy hajlamos, hogy elbízd magad. Most se tedd! Számítanod kell a vasárnap kora délutáni teliholdra, ami viszályt, sőt szakítást is jelenthet. Senkivel ne keveredj vitába, mert abból viszont nem jöhetsz ki győztesen.

MÉRLEG

Nem igazán lesz az ínyedre az, ami a héten zajlik az égen, mert nem a te stílusod. A föld jegyekben járó bolygók, a Szaturnusz, az Uránusz, a Plútó, a Mars és csütörtöktől a Nap stabilitást és hatékonyságot hoznak neked is, amitől ugyanakkor nehézkesnek, lassúnak érezheted magad. Pedig nem járhatsz folyton a fellegekben. A szuper fényszögek pedig garantálják, hogy nem is lesz mindez annyira frusztráló. Meg fogsz lepődni, mennyire természetesnek fogod érezni az energiákat. Hétvégén a vasárnap délutáni telihold kedvtelenséget és fáradékonyságot hozhat.

SKORPIÓ

Könnyen lehet, egész héten egy valakin fog járni az eszed. Ne kizárólag csak a szerelemre gondol, hiszen úgy is nagy hatással lehet rád valaki, hogy egyikőtök sem gondol párkapcsolatra. Neki most rendkívül sikeres időszaka van, amit egy óriási bolygóháromszög mutat. Csütörtökön a Nap belép a Szűzbe, amely új barát, új szövetséges belépését jelentheti az életedbe. Szerencsés vagy, mert a vasárnap kora délutáni telihold téged nem érint közvetlenül vagy kellemetlenül. Ettől még szem-, és fültanúja lehetsz egy vitának…

NYILAS

Kimondottan jól indul az augusztus 20-án kezdődő heted. Nem csak a hétfői munkaszüneti nap miatt leszel feldobódva, hanem a Nyilas Hold miatt is. Szükséged van arra a lelkesedésre, ami alaptulajdonságod, mert keddtől komoly munka vár rád. Koncentrálnod kell a bolygók szerint. Szerencsére egy szabályos bolygóháromszög – Bika Uránusz – Szűz Nap – Bak Szaturnusz – áll össze az égen, ami sikert hoz a számodra is. De ezt sem adják ingyen! A hétvégédet megmérgezheti a vasárnapi telihold, ami a múlt és a jelen közé „feszít” ki.

BAK

Na, ez egy igazán szuper hét lesz a számodra. Csütörtökön a Nap belép a Szűzbe, és kirajzolódik egy óriási bolygóháromszög – Bika Uránusz – Szűz Nap – Bak Szaturnusz – az égen, ami pedig igazi ajándékot tartogat. Úgy érezheted, hogy védelem alatt állsz. Még jó, hogy te most sem várod a sült galambot, hajlandó vagy tenni a sikerért. Ráadásul kitartóan és céltudatosan, a bolygók pedig pontosan ezt támogatják a héten. Hétvégén a vasárnap kora délutáni telihold balesetveszélyes helyzetet jelez. Muszáj vigyáznod magadra és a többi úton lévőre is…

VÍZÖNTŐ

Ezen a héten egyre erősödnek a föld energiák, amik lehúzhatnak. Pedig te is tisztában vagy vele, hogy szükséged van a lassításra. Segítenek a bolygók (Szaturnusz, Uránusz, Plútó, Mars, Nap), ha hagyod. Közben egy kapcsolatod minőségi változáson megy át, amit a Nap jelez, amely csütörtökön hajnalban kilép az Oroszlánból és továbbhalad a Szűzbe. A vasárnapi telihold a pénzügyek terén int óvatosságra. Jobb lenne, ha nem most hoznál döntést anyagi téren, máskülönben könnyen mínuszba kerülhetsz, amiből sok időbe telhet kikecmeregni.

HALAK

Nem a hétfői munkaszüneti nap lesz a legfontosabb esemény ezen a héten. Könnyen lehet, inkább vihar előtti csendet fogsz érzékelni, de most nem rossz értelemben. Sőt. Csütörtökön a Nap belép a Szűzbe, ami számodra azt jelenti, hogy találkozás vár rád, ami nem kizárólag szerelmet jelenthet. Vannak más lehetőségek is. Rajtad áll, hogy kinek adsz teret, esélyt. Viszont a vasárnapi telihold konfliktust, sőt szakítást is hozhat. A Hold a Halakban áll majd, ami téged tesz sértődékennyé. Valahogy bírd ki!