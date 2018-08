Tényleg létezik, vagy csupán mese a lélekvándorlás? Utánajártunk…

Paulinyi Tamás 25 éve foglalkozik tudatkutatással, munkája során számtalanszor meggyőződött róla, a lélek a testen kívül is létezik, aminek ékes bizonyítéka a távoli múltba látás vagy a jövőérzékelés. Az, hogy a lélek egy magasabb tér-idő dimenzióban is létezik, és – ahogy Tamás mondja – köszöni szépen, remekül érzi magát, elképzelhetővé teszi azt is, hogy nem csak egy testi életen keresztül tesz látogatást a földön, hanem újra és újra visszatér.

NLC: Mi lehet a célja, hogy a lélek többször is testet tölt?

Paulinyi Tamás: Ha nagyon leegyszerűsítve kellene válaszolnom a kérdésre, annyit mondanék, a lélek folytonos visszatérésének legfőbb célja az, hogy minél több tapasztalatot gyűjtsön a földi lét során. Egy sokszor visszatért lélekben – amit a köznyelvben öreg lélekként emlegetünk – mély bölcsesség és rengeteg tapasztalat rejlik. Senkinek sem mondunk újat azzal, hogy a lélekvándorlás és a karma amolyan elválaszthatatlan páros, utóbbi lényege, hogy a jó vagy a másoknak szenvedést okozó tetteink, amelyeket az életünk során elkövetünk, a későbbiekben visszaköszönnek, és újabb tapasztalattal gazdagítanak bennünket.

NLC: Milyen bizonyítékok győzhetik meg a racionálisabban gondolkodókat arról, hogy a lélekvándorlás valóban létezik?

P. T.: Ezzel kapcsolatban két kutatási irányzatot ismerünk, az egyik az úgynevezett előző élet regresszió, amit hipnózisban végeznek. Ennek során, a klasszikus kor-regresszióval szemben (amit a pszichológiában terápiás módszerként alkalmaznak, hogy felfedjék a korábbi traumákat és rossz élményeket) nem csak a gyerekkoráig viszik vissza az illetőt, hanem akár a születés előtti állapotáig is.

Egymástól függetlenül több pszichológus is rájött, hogy ezen a szinten nem csak az embrionális korszakba tud visszatekinteni a hipnotizált alany, hanem megjelenhetnek további, történelmi korokban élt emberek emlékei is. A nagy kérdés ilyenkor az, vajon korábbi önmagukat látják-e vagy “csak” bepillantást nyernek egy korábban élt ember életébe, azon a szinten, ahol a halál után a tudat és az idő öröknek tekinthető. Az előző életet fürkésző regressziós hipnózissal kapcsolatos kísérletek során figyeltek fel arra, hogy a vizsgált személyek időnként olyan dolgokról is beszámolnak, amelyek biztos, hogy nem olvasmányokból vagy feledésbe merült tanulmányokból származnak.

Előfordult például, hogy a hipnózis során a vizsgált személy arról mesélt, hogy lát egy középkori, Európában élő szerzetest, aki egy nagyon ritka keresztény szekta tagja. Részletesen leírta azt is, hogy abban az időben hova ásták el a legféltettebb dolgaikat, és az így kapott információk alapján a szakemberek újabb nyomozásba kezdtek. A férfi beszámolóját követve rá is bukkantak jó pár érdekes ereklyére. Ebben az esetben tehát a hipnotizált alany minden kétséget kizáróan valós emlékeket idézett fel. Jó pár ehhez hasonló történettel találkozhatunk, nem ritka az sem, hogy a hipnózisban az alanyok aprólékosan leírják, kik voltak és hol éltek egykor – nem királyként vagy egyházi méltóságként, hanem egyszerű emberként -, majd némi kutatással régi iratok és levéltári dokumentumok között fény derül arra, valóban létezett az elmesélt személy.

NLC: Mi az a másik módszer, ami szintén bizonyíthatja a lélekvándorlás létezését?

P. T.: Főleg a keleti országokban (ahol a miénknél lazábban állnak a lélekvándorlás kérdéséhez, mert az szinte része a hétköznapoknak) jellemző, hogy sok gyerek rendelkezik spontán előző életbeli emlékekkel, amelyekről szívesen beszélnek is: elmesélik, hol éltek, mivel foglalkoztak vagy kik voltak a családtagjaik. Ez egyébként akár Magyarországon is megtörténhet, csak a mi kultúránkban általában másként állnak a szülők a kérdéshez, ezért inkább “meg sem hallják” vagy egyszerűen elengedik a fülük mellett, betudva gyermeki fantáziálásnak.

Egy Ian Stevenson nevű kutató, a hetvenes évek derekán kiterjedt vizsgálatokat végzett a lélekvándorlással kapcsolatban. Több olyan kisgyereket is keresett Indiában, akik gyakran felidézték a feltételezhetően előző életéből származó emlékeiket, részletesen kikérdezte őket és minden apróságot feljegyzett. Egészen biztos, hogy azok a kisgyerekek, akik előző életeikről meséltek Stevensonnak, teljesen valóságos beszámolókkal kápráztatták el a kutatót olyan helyekről, amelyektől nagyon távol éltek. A szakember felkereste az elbeszélésekben szereplő városokat és falvakat, és szinte mindent pontosan úgy talált, ahogy azt a gyerekek leírták – persze akadtak téves állítások is, de a visszaemlékezések túlnyomó része valósnak bizonyult.

NLC: Mi történik a lélekkel két újjászületés között?

P. T.: A lélekvándorlás értelmezését tekintve akadnak különbségek. A klasszikus elképzelés, amiről Szepes Mária Vörös oroszlánjában is olvashatunk, az az, hogy megérkezik egy újszülött lélek a földre, testet ölt és leél egy életet, amelynek során tesz jó és rossz dolgokat, majd a halála után bekerül egy köztes létbe. Itt áttekinti mindazt, amit az élete során tett, kiválasztja magának a leghelyesebb folytatást ahhoz, hogy fejlődhessen, majd újra “fejest ugrik” a földi életbe. Aktuális életünkben ezt nem mindig könnyű elfogadni, főleg akkor, ha a lélek szenvedéssel teli életet választott magának az újabb tapasztalásokhoz.

Létezik azonban egy másik, ennél bonyolultabb elképzelés is a lélekvándorlásról. Ennek lényege, hogy az ember élete és én-érzete egyszeri és megismételhetetlen, a halált követően pedig a lélek a testtel együtt megsemmisül. Miután beteljesítette a feladatát a földön, a lélek egy olyan, gyöngysorhoz hasonló fűzért alkot, amelyben egymással összefüggenek az életesemények még akkor is, ha a tapasztalatokat más-más személy szerezte. Az így létrejött “tanulságcsomagokat” kézről-kézre adják egymásnak a lelkek, és ennek megfelelően választják ki az előttük álló életet. Ez ellentmond a fenti, úgynevezett lineáris elképzelésnek, amely szerint az élethosszon át tartó színdarab után a szereplők újra találkoznak egymással, csak épp más szereposztásban.

NLC: Ezért tűnhet úgy, hogy bizonyos személyekkel már találkoztunk korábban?

P. T.: Igen, többek között ezért is érezhetjük a számunkra ismeretlen emberekkel kapcsolatban, hogy régebben már volt közünk egymáshoz, és ez lehet az oka a megmagyarázhatatlan rokonszenvnek vagy ellenszenvnek is. Ilyenkor halványan ott motoszkál bennünk az érzés, hogy ennek a találkozásnak volt előzménye, és nem ebben az adott pillanatban kezdődött a közös történetünk.

NLC: Ha valakit mégsem hagy nyugodni a kérdés, ki lehetett és hol élt előző életében, mit javasol, kihez forduljon segítségért?

P. T.: Mindenkit nagy óvatosságra intek ezzel kapcsolatban, ugyanis rosszabb valamit félreérteni, mint nem érteni. Hibás tanácsokra hallgatni és tévedésekkel kikövezett útra lépni egyáltalán nem szerencsés, hiszen csak tovább bonyolíthatja a dolgokat. Terápiás célokra, a korábban átélt traumák feloldására valóban segítségül hívhatjuk az előző élet feltérképezését, puszta kíváncsiságból azonban jobb nem bolygatni a korábbi eseményeket. Ha valakit nem hagynak nyugodni bizonyos kérdések, mindenképpen válogassa meg, kihez fordul: a legjobb, ha hipnoterápiában jártas pszichológus vagy pszichiáter segítségét kéri, vagy olyan “idegenvezetőt” választ magának másik szakterületről, aki emberileg kellően érett erre a kockázatos vállalkozásra.