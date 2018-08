Napi horoszkóp 2018. 08. 18.: Találd meg a választott családodat!

Rémeket látsz szombaton. Ma minden helyzetben képes vagy valami teljesen borzasztó végkimenetelt látni. Ma minden helyzetben képes vagy attól félni, hogy beférkőzik valahogy a romlás és a veszély az életedbe. Ma érdemes ezt az egyszerű mantrát használnod: „Biztonságban vagyok. Ezzel együtt is biztonságban vagyok.”.

Néha vissza kell nyúlnod a gyökereidhez. Néha vissza kell nyúlnod a gyerekkori álmaidhoz és a vágyaidhoz. Mi az, amire valóban vágytál gyerekkorodban? Mi akartál lenni, ha nagy leszel? Királylány? Állatorvos? Anya? Unikornis? És ezt hogyan valósíthatnád meg most az életedben? Mert megvalósíthatod akkor is, ha furcsán hangzik.

Oroszlán

A kudarc, a bukás nem félelmetes. Gondolj bele, volt már elég sikertelenséged ahhoz, hogy tudd, hogyan kell felállni egy-egy kudarcból, ehhez meg is van az erőd. De vajon megvan az erőd ahhoz is, hogy elviseld a sikert? Vajon megvan az erőd ahhoz is, hogy elviseld az álmaid valóra válását? Itt az ideje, hogy a sikerhez acélozd meg a lelked.

