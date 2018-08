Hosszú hétvégi szerelmi horoszkóp: Szerelmes éjszakák várnak rád

Kos

Tartsd be az ígéreteidet, amelyeket a gyerekeknek és a szerelmednek teszel a hétvégén. Talán azt hiszed, elég ígérgetned, de nem elég. Sőt! A szerelmed most sokkal komolyabban veszi a szavaidat, mint ahogyan te vennéd azokat… Ne tégy most könnyelmű ígéreteket!

Bika

Érdemes lenne mindennap elképzelned azt a kapcsolatot, amelyre vágysz. Lehet, hogy magányos vagy, lehet, hogy döcög a viszonyod, és az is lehet, már most is elég boldognak tűnik a párkapcsolatod. Ha elképzeled azt a kapcsolatot, amire vágysz, könnyebben meg is valósul majd.

Ikrek

Engedd meg magadnak azt a luxust, hogy megbízol másokban, és megbízol természetesen a szerelmedben is. Engedd meg magadnak a teljes bizalom luxusát. Igen, volt már, hogy visszaéltek a bizalmaddal, de a szerelmed most csak arra vár, hogy jobban bízz benne.

Rák

A félreértések mindig azzal kezdődnek, hogy a párod mond valamit, te pedig mást hallasz meg vagy mást értesz ki a szavaiból. Ahelyett, hogy elkezdenéd átértelmezni a szerelmed szavait, érdemes lenne valóban odafigyelned rá, és szó szerint értelmezni a mondatait.

Oroszlán

Érdemes megvalósítanod az álmaidat, akkor is, ha azt hiszed, a szerelmi álmok megvalósításához két ember kell. Ha te elkezdesz úgy viselkedni, ahogy szeretnél, annak automatikusan az lesz az eredménye, hogy a párod is úgy viselkedik, ahogy szeretnéd.

Szűz

Mindig, minden helyzetben tudod, mit kell mondani ahhoz, hogy felemeld a szerelmedet, és ahhoz is, hogy a mélybe taszítsd. Használd ezt a képességedet arra, hogy felemeled őt. Használd ezt a tehetségedet arra, hogy segíted a fejlődését és a boldogságát.

Mérleg

Az egyértelmű dolgokat is ki kell mondanod a hétvégén. Könnyű lenne azt hinned, hogy ami neked egyértelmű, az a párodnak is egyértelmű. A valóságban azonban nem ennyire egyszerű a helyzet. Csak azt tekintheted egyértelműnek, amit mindennap elmondasz neki.

Skorpió

Csak arra vársz, hogy eldördüljön a startpisztoly, és végre belevethesd magad egy romantikus estébe. Ha a szerelmed még nem várja annyira ezt a romantikus randevút, mint te, akkor érdemes gondoskodnod arról, hogy ő is hangulatba jöjjön, és egymásra hangolódjatok.

Nyilas

A szerelmednek szüksége van rád. Szüksége van a bölcsességedre és a kedves szavaidra a hétvégén. Szüksége van arra, hogy megnyugtasd, magadhoz öleld és pátyolgasd. Hagyd, hogy előjöjjön belőled a szeretetteli, bölcs és gondoskodó éned.

Bak

Nagyon pontosan tudod, mit akarsz a párodtól, csak néha arról feledkezel meg, hogy nem lehet irányítani őt. Néha arról feledkezel meg, hogy azzal, ha irányítani akarod, vagy ha parancsolgatsz neki, csak a legrosszabbat hozod elő belőle. Most hagyd, hogy teljesen önmaga legyen!

Vízöntő

Végre elindul a közeledés közted és aközött, akivel már olyan régóta szerettél volna megismerkedni. Lehet, hogy az ismerkedésetek nem lesz olyan zökkenőmentes, mint szeretnéd. Lehet, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elképzelted, de végül minden jó lesz.

Halak

Szeretnéd, ha valaki más hozna meg helyetted egy döntést, és közben azt is elvárod, hogy ezt úgy tegye, hogy te boldog legyél. De ez nem lehetséges. Nem lehetséges az, hogy más hoz meg egy döntést helyetted, és az neked jó lesz. Neked kell döntened a saját életedben.