6 túlféltős csillagjegy, akinek nem ártana lazítania a pórázon

A Rák

A Rák mindig azzal védekezik, hogy csak a legjobbat akarják a párjának és valójában valamennyi szerettének. Az is gyakori indok nála, hogy ő csupán szeretetből félti a többieket. Biztosan így is van, mégis jobban teszi, ha kicsit visszavesz a nagy igyekezetből, különben a párja ragacsnak, túlzottan is birtoklónak érezheti őt.

A Bika

A Bikát birtoklási vágya és féltékenysége gyakran kiállhatatlanná teszi. A túlzott ragaszkodással, a féltékenységgel ugyanis pontosan az ellenkezőjét éri el, mint amit szeretne: párja nem kötődik hozzá még erősebben, inkább menekülni próbál a szorításból.

Az Oroszlán

Az Oroszlán meggyőződése, hogy erősebb és bátrabb másoknál, ezért kötelességének érzi, hogy védelmező szerepet töltsön be. Még akkor is, amikor valójában a párjának, a szeretteinek semmi szükségük sincs erre. Pontosan emiatt egy idő után meglehetősen idegesítővé válhat a testőrködése, a túlzott aggodalmaskodása.

A Kos

A Kos tűzről pattant jelleme miatt szinte vadássza a konfliktusokat. Sok olyan helyzetben is a párja védelmére kel, amikor nem is történik valódi sértés. Ezzel azonban kellemetlen helyzeteket és fölösleges vitákat generálhat, amire előbb-utóbb ráun a másik. Már a kínos szituk miatt is.

A Skorpió

Ha a paranoiának szobrot állítanának, szinte bizonyosan a Skorpióról mintáznák. Az ő paranoiája, féltékenysége ugyanis már-már legendás, extrém méreteket képes ölteni a faggatózástól kezdve a legaprólékosabb nyomozásig. Pedig jobban tenné, ha nem esne túlzásba, mert nemcsak megrémiszti vele párját, de könnyen el is üldözheti maga mellől.

A Bak

A Bak rendkívül magabiztos a döntéseit illetően. Nem is szeret kimaradni egyetlen döntéshelyzetből sem, így ritkán hagyja, hogy a párja nélküle döntsön bármiben is. Tudnia kellene, hogy ez a viselkedés nem feltétlenül illik bele az egészséges párkapcsolatba, hiszen társa folyton úgy érezheti, hogy nem bízik benne eléggé.

