Napi horoszkóp 2018. 08. 17.: A gyógyító ölelések napja a péntek

Átölelsz valakit, és mindketten meggyógyultok. Ebben áll a pénteki nap varázslata. Ma bátran érintsd meg és öleld át az embereket. Azokat is, akik egyébként nem is olyan ölelkezősek. Valójában mindenki szereti az emberi érintést, akkor is, ha ezt nem vallja be még magának sem, vagy ha azt választja, hogy a szívét úgy védi a szeretettől, hogy védi magát az érintésektől is. Vajon kit ölelsz ma át szívből?