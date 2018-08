Íme az angyali számok és a jelentésük

Angyali szám: 111

Gondosan figyeld a gondolataidat, és győződj meg róla, csak arra gondolsz, amit el szeretnél érni, a negatív gondolatoktól pedig jobb megszabadulni. Az angyalok ezzel a számsorral üzenik, nyitva áll előtte a lehetőségek kapuja, és gondolataiddal rekord sebességgel teremthetsz. A 111 számsor olyan, mint a villanykörte erős fénye, vagyis az univerzum épp most vett pillanatfelvételt a gondolataidról, melyeket formába is öntött. Ha most örülsz, a gondolataid helyesek, ha nem igazán, akkor cseréld le azokat mielőbb. Kérd az angyalok segítségét, ha nehézségekbe ütközöl a gondolataid ellenőrzését vagy tudatos figyelését illetően.

Angyali szám: 222

Az újonnan ültetett ötleteid valóra válnak. Öntözd és tápláld őket rendületlenül, és hamarosan áthatolnak a talajon, hogy teljes valójukban láthasd azokat. A 222 számsor szerint légy kitartó, ne add fel öt perccel az álmaidat a csoda megtörténte előtt! A legjobb úton jársz a siker felé, gondolkodj továbbra is pozitívan, és képzeld el, lásd magad előtt a céljaidat minél többször.

Angyali szám: 333

A 333 szám angyali üzenete szerint a felemelkedett mesterek közel vannak hozzád, és szeretnék tudni, hogy a segítségükre, a szeretetükre vagy a támogatásukra van szükséged. Szólítsd meg valamelyiküket, különösen akkor, ha a 3-as számot az utóbbi napokban többször is láttad. Hited szerint megszólíthatod a legfőbb felemelkedett mestereket, így Jézust, Mózest, Máriát, Quan Yint vagy Jógánandát is.

Angyali szám: 444

Az angyalok meghallották a kérésedet, most körülölelnek, megnyugtatva téged a szeretetükkel és a segítségükkel. A 444 szerint nincs miért aggódnod, az angyalok veled vannak, és mindenben támogatnak téged.

Angyali szám: 555

Csatold be a biztonsági övedet, mert nagy változást tartogat most számodra az élet. Erre nem pozitív vagy negatív változásként kell tekintened, mint általában a veled történő változásokra, hanem próbáld meg az élet természetes részeként szemlélni. Talán ez a változás az imádságodra érkező válasz. Légy továbbra is nyugodt és békés, a legjobb úton haladsz a siker felé.

Angyali szám: 666

A gondolataid talán kizökkentek a megszokott egyensúlyból, túlságosan is az anyagi világra összpontosítasz. A 666 számmal az angyalok arra kérnek téged, hozd egyensúlyba a gondolataidat a menny és a föld között. Az angyalok arra kérnek, hogy a szellemre koncentrálj, és tudd, hogy az anyagi és érzelmi szükségleteid összetalálkoznak egy ponton.

Angyali szám: 777

Az angyalok tapsolnak, gratulálnak, mert most igazán nagyszerű formában vagy. A 777 számmal azt üzenik, folytasd ugyanígy továbbra is, a vágyad hamarosan valóra válik. Ez a számsor rendkívül pozitív jelzés, amely azt is jelenti, mostanában még több csodára számíthatsz az életedben.

Angyali szám: 888

Az életed egy fontos szakasza véget ér, a 888 jel, amely a lezárásra figyelmeztet, és készít fel téged. Ez a számsor jelentheti azt is, hogy végleg lezárulhat egy kapcsolatod, de a karrieredben is véget érhet egy szakasz. Ne csüggedj, az alagút végén mindig ott a fény. A legfontosabb most, hogy ne halogasd megtenni a legfontosabb lépéseket. Zárd le életed azon szakaszát, amelyen túlhaladtál már.

Angyali szám: 999

Az angyalok a 999 számsorral a befejezést kérik tőled. Ez egy nagy és vélhetően jelentős időszak vége az életedben. Egyúttal a Föld gyógyításában tevékenykedő fénymunkásoknak is üzennek: „Munkára fel, Föld Anyának szüksége van rátok.”

Angyali szám: 000

Ritka jelzés, éppen ezért annál fontosabb. A 000 számsor emlékeztető, hogy egy vagy Istennel, és érezni lelkedben a Teremtő szeretetét. Jelentheti továbbá azt is, hogy az életed valamely eseménye teljes kört írt le, vagyis a folyamat bezárult.

