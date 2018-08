Ezt árulják el a kristályok a jövődről

Nézd meg a gyönyörű kristályokat, és válassz egyet közülük, majd olvasd el a neked szóló üzenetet, jóslatot.

1. kristály: a citrin

Ez a kristály emlékeztet arra, hogy meg kell teremtened a saját valóságodat. Előfordulhat, hogy bizonyos pillanatokban kételkedhetsz benne, képes vagy megvalósítani az álmaidat, de ilyenkor mindig emlékeztesd magad, mennyire lelkes, szenvedélyes és bátor ember vagy, és természetedből adódóan el tudod érni a céljaidat. Ideje hinned és persze cselekedni. Fogalmazd meg pontosan a célodat, majd képzeld is el az oda vezető utat, és tedd meg a megfelelő lépéseket az álmaid eléréséhez. Ne feledd, nincs szükség rá, hogy pontosan és lépésről lépésre lásd a megvalósítást útját, önmagában már az is elég, ha tudod, honnan indulsz és hová szeretnél eljutni. Néha elég csupán az első lépést megtenni a sikerhez. A többi úgyis kialakul magától.

2. kristály: a jádekő

Amikor szomorúnak érzed magad, azért lehet, mert a múltbeli emlékeidhez ragaszkodsz. Ha rosszul érzed magad, azért lehet, mert sok időt töltesz a jövőről álmodozva. Ne felejtsd el, a múlt és a jövő nem más, mint a mentális kivetülése annak, ami egyszer megtörtént vagy talán majd meg fog történni. Az egyetlen létező a jelen pillanata, az itt és a most. A jade kristály azt mondja el neked, hogy nem változtathatod meg a múltat. Ami történt, megtörtént, az egyetlen, amit tehetsz, hogy a jelenben teszed a dolgodat, és haladsz előre a jövő felé. A mostani tökéletes pillanat a kikapcsolódásra és arra, hogy köszönetet mondj a múltnak, ami az alapjaidat építette, ami értékes leckéket adott, és rávilágított, hogy az élet valójában a jelenben zajlik.

3. kristály: a rózsakvarc

Olyan ember vagy, aki tudja, áldozatok nélkül hiába is vágyna a sikerre, az olyan, mintha légvárat építenél magadnak. A legfőbb kihívás számodra, hogy türelmes legyél és megtanulj tudatosan haladni az életedben, időnként ugyanis talán túlzottan aggódsz, amellyel megzavarod az események természetes folyamatát. Ne felejtsd el, az életben minden a maga rendje és módja szerint történik, ezért, ha valóban boldog akarsz lenni, hagynod kell az eseményeket a maguk természetes útján haladni. A rózsakvarc kristály üzenete szerint, amikor elengeded a félelmeket, és a legjobbat hozod ki magadból, a veled történő eredményeket is ezen a szemüvegen keresztül szemléled. Éppen ezért, továbbra is tedd a dolgodat hittel, szeretettel, bátorsággal, bizalommal és minden úgy történik, ahogyan az számodra a lehető legjobb.

4. kristály: a labradorit

Az univerzumban minden egyensúlyban van. Minden tett újabb tettet teremt, így minden cselekvésnek megvan a maga következménye. Ha szeretettel, boldogsággal és gazdagsággal jársz el a tetteidet illetően, ugyanezeket a dolgokat fogod visszakapni, csak még nagyobb mennyiségben, viszont csak akkor, ha engeded. A labradorit kristály arra emlékeztet téged, hogy adni ugyanolyan jó, kapni. Olyan sokáig csak adtál – a kedvesség a lényed része –, hogy ettől elfelejtetted, hogyan engedheted meg másoknak, hogy ők adjanak neked. Olyan típusú ember vagy, aki folyamatosan jót tesz a többiekkel. Ne felejtsd el mégsem, csak azt kapod meg, amiről úgy érzed, hogy megérdemled. Szóval, ne légy kemény és túl szigorú sem önmagaddal. Több jár neked, mint sejtenéd.

Moon Child