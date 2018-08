Ilyen gyönyörű manikűrök illenek a csillagjegyekhez

Kos – hosszú körmök

A Kos imádja a feltűnést és a figyelmet, és ehhez minden porcikáját beveti, beleértve a manikűrt is. Ezért nem csoda, hogy körmei mindenkor ápoltak, hosszúak és szemet gyönyörködtetők. Úgy gondolja, minél hosszabb, annál több és annál mutatósabb minta fér el a körmén. Eltarthat egy ideig, míg megszokja a mindennapi munkát ilyen extravagáns körmökkel, de számára nincs lehetetlen.

Bika – glitter manikűr és csillogás

A Bika imádja a fényes, szemrevaló körömmegoldásokat. Mi lehetne élénkebb, káprázatosabb, mint egy szikrázó szín? Földjegyként a föld színeihez vonzódik a leginkább. Például ehhez a csodásan ragyogó zöld árnyalatú manikűrhöz.

Ikrek – feltűnő manikűr

Az Ikrek szereti “felöltöztetni” a körmeit. Legyen szó csillámról, élénk színekről vagy gyűrűkről, mindet imádja. Az ideális manikűr éppen ezért csillogó, színes, gyűrűs és ékszeres… nem mellesleg, remekül öltöztet. Minél gyakrabban változtathatja körmei színeit, a mintákat, annál jobb.

Rák – egy szín, egy hangulat

A Rák szereti, ha minden körme ugyanabban a színben díszeleg, viszont szívesen változtatja a színeket minél gyakrabban. Valójában a manikűrje színe attól függően változik, hogy milyen az aktuális hangulata. A körmei szerint meglehetősen változatos és színes egyéniség.

Oroszlán – hegyes körmök

Az Oroszlán körmei megegyeznek a személyiségével, vagyis azt az érzetet keltik a többiekben, hogy vele nem érdemes összezörrenni. Ezek az éles körmök – vagy inkább karmok – komoly károkat okozhatnak, aki össze akarja vele akasztani a bajuszt. Viszont manikűrje kétségtelenül nagyon elegáns és csillogó, akárcsak maga az Oroszlán.

Szűz – színes körömhegyek

A Szűz a túl sok díszítést nem kedveli, viszont szívesen festi színesre a körmök hegyét. Ez a technika talán olyan túlzottan sok idejét sem rabolja, ami azért is nagyszerű hír számára, mert ő szinte folyton késésben van. Annál viszont igényesebb, hogy ápolatlannak tűnjenek a körmei. Ezt a manikűr valójában átfesteni sem bonyolult, ha mégis más színre vágyna az utolsó pillanatban.

Mérleg – francia manikűr

A Mérleg a klasszikus elegancia híve, nincs ezzel másként a körmeit illetően sem. Nem véletlen, hogy leginkább az elegáns és időtlen francia manikűr a kedvence. Ezt a stílust a munkahelyén is viselheti, és körme a napi tevékenységeiben sem akadályozza.

Skorpió – csíkos manikűr

A Skorpió extravagáns, merész stílusához a merész és extravagáns manikűr illik. Ő például kifejezetten rajong a csíkos körmökért, amellyel nagy teret hagy a színekkel való játéknak is. Olykor mindegyik körme más színű és más mintázatú, na és persze csíkos. A látványos manikűr nemcsak a lelkét simogatja, de azzal a kreativitása határait is feszegeti.

Nyilas – bohókás körömrajzok

A művészi érzékkel is megáldott Nyilas szeret szórakoztató, vidám és változatos formákat kihozni a manikűrjéből is. Így nála csöppet sem meglepőek a bohókás, színes apró rajzok a körmökön. Nem mellesleg az utazási szenvedélyét vagy élményét is szívesen örökíti meg a manikűrjén – legalább néhány napra, hiszen azért ő is a változatosság híve.

Bak – cukorgyöngy manikűr

A Bak szintén a visszafogott elegancia híve. Manikűrjében viszont ő is szívesen feszegeti a határokat. Ahogyan rajong a fantáziadús sminkekért, úgy a körmén is kiéli a benne rejlő kreativitást. Persze manikűrje mindenkor tökéletes összhangban áll az öltözékével, a sminkjével. Még akkor is, ha azok épp cukorgyöngyökre hasonlítanak.

Vízöntő – színpompázó manikűr

Egyszerű, de hatékony technika, melynek eredményeképpen a Vízöntő számtalan színt visel a körmén, ragyogó és változatos manikűrje mégis kevés időt és tervezést igényel. Színes egyéniségéhez nem is illene más stílus jobban. Ő az egyedit, a csak rá jellemző színpompát keresi. A határokat szívesen feszegeti, mégis nagyon ízlésesen teszi.

Halak – az ünnepélyesség híve

A Halaknak egyáltalán nem mindegy, hogyan illik a körme színe, formája, mintája az adott évszak hangulatához. Nála minden olyan ünnep vagy esemény, mint a karácsony, a Halloween, a húsvét vagy a születésnapok, új és az alkalomhoz tökéletesen illő manikűrt igényelnek.

