Ezek az érvek bizonyítják: a Skorpiónál keresve sem találhatnál nagyszerűbb barátot

Nem mindig egyszerű a Skorpióval, mert makacsul kitart elképzelései és véleménye mellett, de emiatt kár haragudni rá, hiszen sokszor pontosan ennek köszönhetően érhet el szép sikereket, amiért igazán büszke lehetsz rá a barátjaként.

A Skorpióban van valami megmagyarázhatatlanul vonzó

A Skorpió igazán érdekes személyiség, aki minden napra tartogat valami újat. Ez a titokzatosság sokak számára vonzó, hiszen ez az egyik legfőbb garancia arra, hogy a barátság még évek múlva sem fog kiüresedni és színtelenné válni. A Skorpió képes arra, hogy szavak nélkül is tudtodra adja, mit gondol, tekintete ugyanis rendkívül kifejező.

A Skorpiónak hatalmas szíve van

Igaz, hogy a külső szemlélők számára a Skorpió ridegnek és érzelemmentesnek tűnhet, a látszat azonban esetében is csal. A Skorpió nagyon is mély érzésű, szenvedélyes típus, akit ráadásul a megérzései ritkán hagynak cserben. Ha egymásra hangolódtok, könnyen „kiszagolja”, amikor valami nem stimmel, hiába is próbálnád leplezni. Előtte kár titkolózni, mert teljes erőbedobással segít, amiben csak tud.

A Skorpió meghálálja a jóságodat

A Skorpió nem felejt: sem a rosszat, sem a jót nem törli ki az emlékezetéből. Sokan úgy gondolják, a Skorpió kegyetlen és bosszúálló, arról azonban megfeledkeznek, hogy a jótetteket is számon tartja, és alkalomadtán meg is hálálja. Ilyenkor megtapasztalhatod, hogy a Skorpió nagyon is segítőkész, aki nemcsak az elképzelései mellett tart ki makacsul, hanem a barátai mellett is.

