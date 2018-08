Heti holdhoroszkóp augusztus 15-21.: Légy résen, most könnyen felszaladnak a pluszkilók

A következő napokban a Hold nő, amely abban segít, hogy mindenféle jót vigyél a szervezetedbe, a bőrödbe. Az építkezés, a gyarapodás időszaka ez a hét. Most még a vitaminok, ásványi anyagok is hatékonyabban járulnak hozzá az egészségedhez, viszont sokkal könnyebben szedhetsz magadra néhány fölösleges kilót is. Mi mindenre alkalmas, és mire nem ez a hét? A holdhoroszkópból kiderülnek a részletek.