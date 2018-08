Ezért valódi főnyeremény a Mérleg barátsága

A Mérleg szívében hatalmas hely jut a családnak és a barátoknak, örömmel tölti az idejét jó társaságban, de ez kölcsönös, hiszen mások is keresik a közelségét. Megnyerő stílusával, együttműködő személyiségével és jó humorával nagyon sokak kedvence.

A Mérleg nem híve a csatározásoknak

A Mérleg kerüli a konfliktusokat, olyannyira, hogy az is zavarja, ha a körülötte élők akasztják össze a bajuszukat. Mivel diplomáciai érzéke egyedülálló, sokszor észrevétlenül segít, hogy az egymással hadban állók eláshassák a csatabárdot, lehetőleg jó mélyre. Vele tényleg nehéz összeveszni, ami azért nem azt jelenti, hogy úgy táncol, ahogy mások fütyülnek. Megvannak a módszerei, hogy elérje, amit akar, csak épp nem mások eltaposásával teszi ezt meg, hanem kedvesen és szelíden.

A Mérleg hétpecsétes titokként őrzi a bizalmas információkat

Minden titkodat rábízhatod a Mérlegre, mert ő nem az a típus, aki világgá kürtölné azokat. Azért is érdemes megnyílni előtte, mert csodás és megértő beszélgetőpartner, csordultig telve empátiával. Ha elbizonytalanodnál, bölcs tanácsokra is számíthatsz tőle, ő ugyanis az éremnek mindkét oldalát jól ismeri, amiből az következik, olyan dolgokra is rávilágíthat, amelyek másoknak talán eszébe sem jutnának.

A Mérleg igazi szépségszakértő

A Mérleg fejlett művészi érzékkel megáldott, nyitott minden különlegességre. Nem csak otthonában vagy a ruhatárában találni szebbnél-szebb darabokat, hanem a programfüzetében is: a kulturális eseményeken, kiállításokon, divatbemutatókon és előadásokon örömmel vesz részt, így igazán tartalmasan tölthetitek együtt az időt. A spirituális irányzatok sem riasztják el, vele könnyen beszélgethetsz azokról a dolgokról is, amelyek miatt mások furcsán néznének rád.

Via robadadonne.it