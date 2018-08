Ez a 3 csillagjegy mindig fog neked reggelit készíteni

A Rák (június 21 – július 22.)

Ha létezik csillagjegy, aki mindent megtesz a szerelméért, az egyértelműen a Rák. Mindent tőle telhetőt meg szeretne adni a párjának, csak igazán boldognak láthassa őt. Ebbe pedig természetesen beletartozik a nap szerinte legfontosabb étkezése, a reggeli is. Ha reggelit készít neked, biztosra veheted, számára te vagy a legfontosabb ember a világon. Néha viszont hajlamos lehet túlzottan is beleragadni a gondoskodó szerepbe, amire érdemes figyelmeztetni. Mivel uralkodó planétája a Hold, a Rák nagyon szoros kapcsolatban áll az érzelmekkel, ezért lehet túlzottan is ragaszkodó. Soha ne játssz az érzelmeivel, legyen bármilyen finom is az omlettje.

A Bak (december 22 – január 19.)

A Bak leginkább az ambícióiról, a motiváltságáról ismert. Amikor ezt a tulajdonságát a munkája mellett a párkapcsolatában is használja, ő lesz az egyik legcsodásabb partner, akit csak el tudsz magadnak képzelni. Elképesztően szavahihető és megbízható, mindenben számíthatsz rá. Előtted ébred fel, hogy mennyei reggelivel kényeztethessen el. Bár nem szereti kimutatni, de neki hatalmas a szíve, ami titkon sebezhetővé és nagyon érzékennyé teszi őt. Annak ellenére, hogy a munkája, a siker nagyon fontos a számára, szinte mindent eldob, amikor szükséged van a segítségére.

A Halak (február 19 – március 20.)

A Halak nagyon értékeli az érzelmes dolgokat az életben. Ha rajta múlna, az élet egy hosszú, romantikus vígjáték lenne. Nos, ebbe a gondolkodásmódba egyértelműen beleillik, hogy szívesen tüsténkedik a konyhában, és készít reggelit, sőt még ágyba is viszi a szerelmének. Szelíd, könyörületes és szeretetteljes, mindent megtesz, hogy mosolyt csaljon az arcodra. Nemcsak gondoskodó, hanem elképesztően intuitív is, ami azt is jelenti, hogy gyakran előbb tudja, mire is lenne szükséged, mint megfogalmaztad volna. Mindent megtesz, hogy közelebb kerülhessen hozzád, sőt ha kell, áldozatokra is képes.

Elite Daily Kiemelt kép: Thinkstockphotos