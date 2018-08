Így randiznak a horoszkóp szerint a csillagjegyek

Kos

A Kos hölgy korántsem ugrik fejest egy új kapcsolatba. Arra van szüksége, hogy meghódítsák, szenvedélyes viselkedéséből fakadóan pedig addig aligha adja oda szívét a férfiúnak, amíg az be nem bizonyítja, hogy arra érdemes. Ám amint ez megtörtént, a hűségére nem lehet panasz.

Bika

A Bikának nincs türelme semmilyen giccses, romantikus „mellékágra”. Ehelyett racionálisan gondolkodik a kapcsolatokról, végiggondolja annak előnyeit és hátrányait a maga számára. Amennyiben sikerül a Bika hölgy szívét elnyerned, készülj fel a gyakorlatias, minden pillanatában megszervezett párkapcsolatra, amelyben jól összeszokott csapatként haladtok egyről a kettőre.

Ikrek

Az Ikrek hölgy számára a párkapcsolat olyan, mintha egy filmjelenetet forgatnának, tele drámával, romantikával, szenvedéllyel. Szó sincs róla, hogy játszadozna az érzéseiddel, csak éppen szüksége van a giccses gesztusokra, a filmvászonról jól ismert sémákra. Furának tűnő szokásával együtt szenvedélyes és odaadó párra találhatsz benne.

Rák

A Rák hölgy érzékeny és megfontolt. Bár kedveli a romantikus megnyilvánulásokat, szemben az Ikrekkel, jobban szereti annak „kifinomultabb” változatát, nem a heves, szenvedélyes megnyilvánulásokat. Készülj fel, ő az, aki gyorsan és könnyedén egy hullámhosszra kerül veled!

Oroszlán

Az Oroszlán hölgy meglehetősen önálló személyiség, nincs szüksége partnerre, társra ahhoz, hogy teljes életet éljen. Önbizalomban nincs hiánya, amivel nem árt, ha te is bőven rendelkezel. Amennyiben elkötelezi magát melletted, fontos számára, hogy támogasd a személyes ambícióiban, az álmai elérésében.

Szűz

Hasonlóan az Oroszlánhoz, a Szűz hölgy is magabiztos, néha talán túlságosan is. Nagyon fontos számára, hogy te is hasonlóan érezz, nem mellesleg a legnagyobb rajongója légy. Csodálatra és dicséretre vágyik, ám nem kell attól tartanod, hogy ez féloldalú lenne. Ő ugyanis hasonló áhítattal és figyelemmel fordul feléd is.

Mérleg

A Mérleg hölgy kicsit bohémnek tűnhet, számára a társasági élet ugyanis létszükséglet. Sokkal jobban értékeli a személyes kapcsolatokat, az emberi értékeket, mint a materiális dolgokat. Egy soha véget nem érő beszélgetés rendkívül sokat nyom nála a latban, mint ha drága ajándékokkal próbálnád őt levenni a lábáról.

Skorpió

A Skorpió hölgy meglehetősen titokzatosnak tűnhet, hiszen jól tudja leplezni érzelmeit. Ám ha sikerül áttörnöd ezt a falat és elnyerni a szívét, minden lepel lehullik róla, és az is kiderül, mennyire szenvedélyes, elragadó, nem mellesleg hűséges párra találtál a személyében.

Nyilas

A Nyilas hölgy a társasági élet központi alakja, nélküle el sem kezdődhet a parti, amiből adódóan meglehetősen széles baráti körrel rendelkezik. Pezsgő éjszakai életre, nyüzsgő baráti összejövetelekre számíthatsz mellette, ám abban biztos lehetsz, számára te mindig is a „Number One” maradsz.

Bak

„A tettek többet mondanak minden szónál” – hangzik a Bak hölgy mottója. Ebből kifolyólag nem szereti az „anyósülésen” élni kapcsolatait, ő nagyon is szívesen kezdeményez, ne lepődj meg, ha ő helyetted is dönt. Azon sem érdemes fennakadni, ha ő választ éttermet vagy éppenséggel a nyaralás helyszínét. Tervezni és cselekedni – ő ezzel mutatja ki a szerelmét.

Vízöntő

A Vízöntő hölgy a legkevésbé sem vágyik arra, hogy elkápráztasd, sokkal inkább kedvére való a kaland. Számára az élet felfedezések sorozatát jelenti, éppen ezért mindent a maga puritán valóságában szeretne látni és megélni. Ha randira hívnád álmaid hölgyét, a siker érdekében érdemes valami szokatlannal készülnöd.

Halak

A Halak hölgy azon tulajdonsága, miszerint mások boldogulását a sajátjánál előbbre tartja, a párkapcsolatában is tetten érhető: számára te leszel az elsődleges, lesi minden kívánságodat, minden figyelmét, az idejét is neked szenteli. Viszont ne használd ki a jóhiszeműségét, a figyelem, a kedvesség neki is jár. Nem árt időnként figyelmeztetni, hogy a saját álmairól se felejtkezzen el.

