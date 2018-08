Napi horoszkóp 2018. 08. 13.: Helló, harmonikus hétfő!

Hétfőn egyensúlyba kellene hoznod az érzelmeidet. Ma ne mélyedj el túlzottan a szomorú vagy lehangolt érzésekben. De az sem jó, ha az ellenkező irányba mész túl messzire, és azon is nevetgélsz, amin nem kellene. A legjobb az, ha ma az érzelmi egyensúlyra törekszel, arra a stabil harmóniára, amelyben minden egyes érzelmet egyformán elfogadsz, megélsz, és szélnek eresztesz, ha itt az ideje.

A színek meghatározzák a hangulatodat. Ha ma túl sok sötét szín vesz körül téged, bizony lehúzhatja a hangulatodat. Ha azonban élénk, vibráló, vidám színekkel veszed körül magadat, könnyen lehet, sokkal jobb lesz a kedved. Ma figyelj a színekre a ruhádon és a környezetedben is. A legnyerőbb szín számodra hétfőn a napraforgósárga lesz.

A magányos utak ideje lejárt. Jó, lehet, továbbra is egedül akarod meghozni a döntéseket, és meg is tarthatod ezt a fajta irányító szerepedet. Viszont engedd el azt a butaságot, hogy mindent egyedül akarsz megcsinálni. Ma váratlanul nagyszerű társakat és szövetségeseket találhatsz. Nem kell tovább egyedül küzdened!

Szeretnél hosszú távú szövetségeket kötni, és szeretnél hosszú távra elköteleződni hétfőn. Tudni akarod, azok, akik ma melletted állnak, hosszú ideig melletted maradnak, és nem fordulnak ellened. Ez nemcsak a magánéletedre igaz, de ma a munkatársaiddal is hosszú szövetségeket alakítasz ki.

Valaki akkor is támogat téged, ha erről nem veszel tudomást, vagy ha nem kérsz a támogatásából. Hétfőn alkalmad lesz köszönetet mondani azért az állandó védőhálóért, amelyet ő biztosít neked. Még ha nem is kérted ezt a támogatást, ma érdemes köszönetet mondani érte. Lehet, ez a köszönet segít kiegyensúlyozni a viszonyotokat és a kommunikációtokat.

Feküdj le idejében hétfőn! Megfigyelted már, hogy minél később fekszel le, annál valószínűbb, hogy rémálmaid lesznek, és emiatt még sokkal rosszabbul alszol? A feszültséget most azzal vezetheted le a legjobban, ha idejében lefekszel, és hagysz a testednek elég időt a regenerálódásra és a pihenésre.

Három ember kell ahhoz, hogy elintézz valamit. Valaki tudja, ki tud neked segíteni, valaki tudja, hogyan lehet neked segíteni, a harmadik pedig meg is tudja tenni, amit kell. Az, hogy ma mindent három lépésben intézel, talán lassítja a tempódat, de végül így lehetsz tökéletesen biztos, hogy minden megfelelően a helyére kerül.

Vízöntő

Nevetséges dolgok történnek veled hétfőn. Most úgy érezheted, már az is nevetséges önmagában, hogy ilyen helyzetekbe kerülsz. Könnyen lehet, ma néhányan kicsinyesek is lesznek veled, nemcsak nevetségesek. Ne felejtsd el, nem kell komolyan venned senkit és semmit ma, megsértődnöd pedig fölösleges, hiszen az senkinek sem segít.

