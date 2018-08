Heti pénzhoroszkóp augusztus 13–19.: Ezért figyelj most nagyon a pénzedre

Kos

Felfigyelhetsz arra, hogy valaki nem mond igazat neked az anyagi helyzetével kapcsolatban. Akár többet, akár kevesebbet mutat a valódi lehetőségeinél, nem szabad szembesítened a hazugsággal. Jegyezd meg, ki nem mond igazat, mert ez később még hasznodra lesz.

Bika

Pontosan tudod, hogyan lehet a legjobban és a leghatékonyabban elköltened a pénzedet, és pontosan tudod, hogyan élheted a legjobb életedet. Ezt kellene most megtanítanod másoknak, és ebből kellene most előadást tartanod a barátaidnak.

Ikrek

Egy barátnőd szerint túl hivalkodó vagy mostanában, és ideje lenne visszafogottabbra váltanod. Egyáltalán nem biztos, hogy igaza van a barátnődnek. Vajon tényleg hivalkodóan viselkedsz, vagy csak őt zavarja az, amit fel tudsz mutatni a világnak?

Rák

Emlékszel arra, milyen döntést hoztál meg nagyjából egy hónapja? Ehhez a döntéshez kellene most ragaszkodnod. Nem lenne szabad letérned arról az útról, amelyen elindultál, és amelyen talán még nem jutottál túl messzire. Kitartásra van szükséged a pénzügyekben ezen a héten.

Oroszlán

Van egy olyan terved, amellyel meg lehetne gazdagodni. A terved valóban jó, de érdemes tudnod, a rövid távú bevételed kevesebb lesz, mint ahogy tervezed, hosszú távon ugyanakkor mégis többre tehetsz szert, mint gondolnád.

Szűz

Az idő pénz, és ezt most meg is tapasztalhatod. Rájöhetsz, hogyan tudod könnyedén pénzre váltani az idődet, és azt is észreveheted, milyen sokszor költötted arra a pénzedet, hogy időt teremts magadnak valamilyen módon.

Mérleg

Egy barátnődnek szüksége van a segítségedre, arra, hogy kisegítsd a nehéz pénzügyi helyzetéből. Ebben a helyzetben nem lesz elég, ha tanácsot adsz, ennél most komolyabb segítség kell. Oszd meg a barátnőddel azt, amit csak lehet.

Skorpió

El kellene engedned a pénztől való félelmedet. Talán azt gondolod, a pénz csak rossz lehet, és talán azt gondolod, akinek pénze van, az nem lehet jó ember. Ezek a gondolatok azonban meglátszanak a pénzügyi helyzetedben is.

Nyilas

Annyira sokféleképpen értékelheted a pénzügyi helyzetedet. Ha megkérdezed a környezetedet, ők azt fogják mondani, minden rendben van. Ha a belső hangodra hallgatsz, észreveheted, van néhány helyzet, amelyen megéri javítani és módosítani.

Bak

A türelem most könnyedén forintosítható az életedben. Ha a kapkodás helyett türelmesen vársz és hallgatsz akkor, amikor a legszívesebben megszólalnál, igen sokat kereshetsz. Ne kapkodj, várj a sorodra, és mindent megkapsz, amire vágysz.

Vízöntő

Az irigység természetes emberi érzelem. Nem meglepő, ha valaki irigyli, amid van. Neked azonban nem kell az irigykedőkkel foglalkoznod, hisz ha neked kevesebbed lenne, majd mástól irigyelnék ugyanazt.

Halak

Ha folyton azt figyeled, mit tesznek mások, sohasem léphetsz egyről a kettőre. Most ahelyett, hogy másokat figyelnél, érdemes önmagadat, a saját belsődet figyelned, és érdemes meghoznod egy régóta halogatott döntést.