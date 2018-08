Heti horoszkóp augusztus 13–19.: Forróság és feszültség, aztán happy end vár

KOS

A Bak jegybe visszalépő Mars meglepetést jelent számodra: hétfőtől bármikor visszatérhet egy régi ember vagy egy helyzet az életedbe. Az első reakciód nem lesz túl higgadt, pedig most jobb lenne megőrizned a nyugalmadat. Keddtől a szerelemé lesz a főszerep. Ha van párkapcsolatod, akkor azért, ha nincs, akkor azért foglalkoztat intenzíven ez a téma. A hét második felében a pénz okozhat fejtörést. A hétvégén végre elemedben leszel szombat délutántól a Nyilas Holdnak köszönhetően. Vasárnap a Merkúr ismét elindul előre, amivel vége a nosztalgiázásnak.

BIKA

Cseppet sem szokványos, ami hétfőn hajnalban történik: a Mars visszalép a Bakba, ami lelkesedést és energiát hoz neked. A folytatásban vigyázz az egészségedre, a tartós hőség megterheli a szervezeted. Csütörtökön egy Hold–Uránusz-szembenállás konfliktus veszélyére hívja fel a figyelmedet. Vedd komolyan! Mivel a Hold a Skorpióban jár, nem te leszel a sértődékenyebb, hanem a másik. Szuper lenne, ha megúsznád vita nélkül. Hétvégén még mindig hőség lesz, a bolygók szerint érdemes minél hűvösebb helyet keresned.

IKREK

A földenergia erősödésétől kissé visszaeshet az energiaszinted hétfőn. Ne lepődj meg, ha nehézkesnek érzed magad. Szerencsére keddtől jobb passzban leszel a Mérleg Hold és Vénusz szerint. A hét közepén egy bolygószembenállás azt mutatja, hogy szokatlanul érzékennyé válhatsz. Vigyáznod kell magadra, mert ha tartósan nyomaszt valami, abba bele is betegedhetsz. Tisztáznod kell magadban minden ilyesmit, ne engedd, hogy nyomasszanak a problémák. A hétvégén a szerelem magával ragadhat. Itt a nyár. Mindenki közvetlenebb, nyitottabb…

RÁK

Kihívás lesz számodra ez a hét, amennyiben vannak rendezetlen dolgaid, érzéseid a múltaddal kapcsolatban. Hétfőn a Mars visszalép a Bakba, ami számodra régi szerelem visszatérést jelentheti. Tudd, csak akkor kavarhat fel, ha még mindig nem tetted magad túl rajta. Azzal is tisztában kell lenned, hogy nem kizárólag szerelemről lehet szó, valójában bárki visszatérhet, akivel még dolgod van. Hosszú hétvége közeleg: pénteken és vasárnap is lesz szuper fényszög, ami a lehető legkedvezőbb konstelláció a számodra. Ez a hétvége igazi happy end lesz.

OROSZLÁN

Téged valójában békén hagynak a hét elejei konstellációk, ami azt jelenti, hogy irányíthatod a dolgaidat. Szerencsére a Nap az Oroszlánban jár, ami nemcsak a szülinapodat jelzi, hanem azt is, hogy te vagy most életed főszereplője. Persze valójában mindig, de most igazán. Csütörtökön lesz egy kellemetlen Hold–Uránusz-szembenállás, ami kellemetlenséget szimbolizál otthon és/vagy a munkahelyeden is. Pénteken a Hold–Jupiter-együttállás az otthon győzelmét hirdeti. A hosszú hétvégén fel leszel dobva a Nyilas Holdnak köszönhetően.

SZŰZ

Valószínűleg nosztalgiával telik ez a heted. Mivel tízből hat bolygó továbbra is retrográd mozgást végez, az számodra azt jelenti, hogy sok régi emberrel és szituációval nézel ismét szembe. Ne aggódj, nem lesz rossz, nincs mitől félned. Az emlékezés nem kell, hogy fájjon, csupán az a kérdés, van-e bármilyen rendezetlen, lezáratlan ügyed. Amennyiben igen, itt az ideje pontot tenni a végére. A hosszú hétvége legyen a családé. Neked is jót fog tenni, ha minél több időt velük töltesz. A Nyilas Hold derűs pillanatokkal ajándékoz meg.

MÉRLEG

Egyszerre lesz meglepő és frusztráló mindaz, ami vár rád a Mars szerint: hétfőtől régi rokon toppanhat be hozzád. Az egész hét a múltról szól. Kérdés: vajon számodra mennyire kellemes vagy kellemetlen az emlékezés? A bolygók szerint lesz ilyen is, meg olyan is. Ismét az lesz a kihívás, hogy megtaláld és megtartsd az egyensúlyt. Csütörtökön pénzügyi dilemma elé kerülhetsz egy Hold–Uránusz-szembenállás szerint. Talán az lesz a legjobb, ha ezen a napon nem hozol döntést. Hétvégén a Nyilas Hold utazásra csábít. Engedhetsz neki…

SKORPIÓ

Tőled függ, bosszankodsz vagy derülsz azon, hogy mások mennyit rágódnak a múlton. Őket hat retrográd bolygó hajlamosítja erre, de te ezúttal kimaradsz a nosztalgiázásból. Azért még nem kéne ítélkezned. Csütörtökön lesz egy Hold–Uránusz-szembenállás, ami viszályt jelez. Mivel a Hold a Skorpióban jár, te leszel az érzékenyebb és sértődékenyebb. Bölcs lenne, ha inkább kitérnél a provokáció elől. Hétvégén még tombol a nyár, vasárnap menj víz mellé lazítani és töltődni – javasolja egy Jupiter–Neptunusz-fényszög.

NYILAS

Szinte mindenki a múlttal küszködik ezen a héten, ami valójában csöppet sem meglepő, hiszen tízből hat bolygó hátráló mozgást végez, ami pedig az asztrológiában a régi témák visszatérését jelenti. Te nem szeretsz visszanézni, pedig most nem úszod meg. De nem is ez a cél. A múlt, az emlékek fontos részei az életednek, nem lenne szabad megtagadnod azokat. Úgy fogod várni a hétvégét, mint a „Messiást”, ami szintén nem véletlen, hiszen a Hold a Nyilasban lesz, így végre magaddal is foglalkozhatsz. A hosszú hétvége lehetőséget ad, hogy legyen mindenre időd.

BAK

Hétfőtől egyszerre három retrográd bolygó (Mars, Szaturnusz, Plútó) jár a Bakban, ami különleges égi esemény. Különösen a Mars miatt, ami hétfőn hajnalban visszalép a Bakba. Május közepén kilépett már egyszer a Bakból, és most rövid időre visszatér. Ez pedig óriási segítség, ha erőre van szükséged, hiszen a Mars az erő bolygója. Elsősorban félbehagyott, rendezetlen régi ügyeket vihetsz sikerre. Hétvégén lelkesítő konstellációk szerint tele leszel tervekkel. Ne kapkodj! A hosszú hétvége ad elég időt, hogy jól átgondold, mit szeretnél.

VÍZÖNTŐ

Azzal kezdődik a heted, hogy a Mars „elhagy” téged. Ez kellemetlenül hangzik, mert Mars az erő bolygója, mégsem jelenti, hogy elhagyna az erő. Sőt inkább azt jelenti, neked most nem kell erőlködnöd, hanem sodródhatsz. Egész héten tízből hat retrográd bolygó arra tanít, hogy a múlt visszatérése aktuális. Nézz szembe az emlékeiddel, és engedd el az összes sérelmedet. Ha jól esik, nosztalgiázz kicsit, de ne vidd túlzásba. Hétvégén aktív, sportos kikapcsolódást válassz – javasolja a Nyilas Hold.

HALAK

Ne ijedj meg, ha ezen a héten azt tapasztalod, hogy „kísért” a múlt! Tízből hat retrográd bolygó folyton régi embereket és helyzeteket hoz vissza. Ez egy új esély, hogy megfontoltabban és józanabbul reagálj, szóval nem kiszúrás, hanem ajándék. Csütörtökön egy Hold–Uránusz-szembenállás balesetveszélyt jelent. Félelem helyett legyél éber, és nem lesz baj! A hosszú hétvégén a vasárnap a kedvenced. Lesz egy szuper Jupiter–Neptunusz-fényszög, ami szuper eseményeket garantál. Ez már kedvedre való.