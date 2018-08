Napi horoszkóp 2018. 08. 12.: Védd meg magad az érzelmi játszmákban

A legszívesebben megállítanád az időt, és kimerevítenéd a pillanatot. Ma szeretnéd lassítani az időt, szeretnéd, ha a mai nap örökké tartana. Azzal nyújthatod el a pillanatot, ha teljes egészében a jelenre figyelsz. Este pedig érdemes naplót írnod, hogy mi minden történt veled ma. Az is elég, ha felírod címszavakban a jó dolgokat.

Könnyedén azon kaphatod magad, hogy hallgatózol. Persze a hallgatózásnak az a legelavultabb formája, amikor lopva kihallgatod mások beszélgetéseit. Van ennek egy modernebb és károsabb formája is, amikor az interneten olvasgatod a felbőszült vagy épp buta kommenteket. Ahelyett, hogy mások agymenését olvasnád, töltsd az időt a szeretteiddel vasárnap.

Valakinek arra van szüksége, hogy te legyél a megtartó erő mellette, és te legyél, aki támogatja őt. Vigyázat, ebben a szerepben nem nyerhetsz. Ha támogatod is őt, előbb utóbb úgy érzi majd, hogy nem csinálod elég jól. Ma az a legjobb, amit tehetsz, hogy megtanítod kapcsolódni a saját belső bölcsességével, és a belső hangjával.

A sas nem kapkod legyek után. Ezt tartsd észben vasárnap. Ma valaki akaratán kívül is elkezdheti nyomogatni a képzeletbeli gombjaidat, de könnyen lehet, tudatosan akar felidegesíteni és kihozni a sodrodból. Ne felejtsd el, te sokkal erősebb vagy annál, hogy ezek az emberek valóban árthassanak neked.

A történelem ismétli önmagát. Talán azt hitted, az idő lineáris, és soha semmi sem ismétlődhet meg, de ez butaság. Ha belegondolsz, te is látod a saját életedben, hogy újra és újra ugyanolyan helyzetek történnek veled. Ma ismét olyasmi veszi kezdetét, ami már sokszor történt. Vedd észre ezt az ismétlődő mintát és törd meg, hogy nem azt teszed, amit korábban tettél a hasonló helyzetekben.

Valakinek nem olyan őszintén tiszták a szándékai veled, mint hiszed. Valaki szeretne becsapni téged, de jó hírem van, ő nem csaphat be. Csak te csaphatod be magad. Ha úgy döntesz, hogy hiszel annak, aki nem őszinte veled, máris becsaptad magad. Ma minden hírt ellenőrizz legalább három független forrásból!

Egy messzi utazás tartja izgalomba a Bakokat vasárnap. Ez egy olyan utazás, amelyet még csak tervezel, amelyről még csak álmodsz, és amely egyelőre nagyon messzinek tűnik térben és időben is. Ha most nyaralsz, talán már a téli utazás lehetőségeit vizsgálgatod. Ha pedig otthon vagy, akkor tengerpartról, pálmafákról álmodsz.

Vízöntő

Valaki fél a veled való beszélgetéstől. Te talán most azt hiszed, az lehetetlen, mert mindig mindenkivel kedves és támogató vagy. Épp ez a félelem oka. Ez a valaki most azt szeretné, ha vele sopánkodnál, és együtt sajnálnátok őt, meg azt, hogy még az ág is húzza. Azért fél a veled való beszélgetéstől, mert tudja, a sajnálkozás helyett pozitívan állsz a helyzethez, és tanácsokat adsz neki.

