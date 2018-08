Ezekre a csillagjegyekre mindenkinél erősebben hat az augusztusi újhold

A Bika végre dönthet

Számos ellentétes érzelmű és intenzitású energia dúl most a Bika csillagjegy lelkében. Mindezt leginkább a Merkúr és a Mars bolygók retrográd mozgása okozza, amelytől minden sokkal nehézkesebbnek, lassabbnak tűnhet, mint általában. Az Oroszlán jegyben tündöklő újhold hatására szombattól végre elindulhat valami új. Végre határozott döntést hozhatsz egy olyan kérdésben, amelyen már régóta gondolkoztál. A csillagok szerint ugyanakkor érdemes még egy kicsit várni, és inkább csak szeptemberben meghozni a nagyobb döntéseket. Ha elhatározod, hogy úgy projektbe kezdesz vagy a magánéletedben teszel fontos lépést, a mai újhold energiája következtében kísértést érezhetsz, hogy máris lépj, és ne hezitálj tovább. Az augusztust használd a tervezésre, aztán szeptemberben újult erővel vághatsz a megvalósításba.

via GIPHY

A Bak most lépésben haladhat a céljai felé

A Bak számára most nem minden az, aminek látszik. Pontosan mit jelent ez? Például azt, hogy a valóság egészen más lehet, mint amilyennek szombaton mutatja, láttatja magát. Az újhold csupán egy alig észrevehető halvány fénysugár az égbolton – pontosan tudod, hogy ott van a hold, mégsem látod. Hatására ugyanakkor erős késztetést érezhetsz, hogy több újdonságba is belefogj egyszerre, mégis légy óvatos és körültekintő. Már tudod: a látszat csalhat. Egyetlen feladatra összepontosíts, ne forgácsold szét az energiákat. Amint végeztél az első projekttel, csak az után kezdj a következőbe. A szeptember számodra is sokkal kecsegtetőbb lehetőségeket ígér, de ehhez már ma is lézerpontossággal fókuszálj a legfontosabb feladatra.

Az Oroszlán új útra léphet

Az Oroszlán az augusztus sztárja, nem meglepő módon, hiszen a Nap éppen a jegyében jár, a születésnapját is mostanában ünnepli. A Nap mellett szombaton a Hold is a jegyedbe lép, a Merkúr pedig retrogád mozgást végez szintén az Oroszlánban. Elképesztően intenzív energiák hatnak most rád, kirobbanó erőben érezheted magad, ami azért mégsem olyan rossz, igaz?A szombati újhold lehetőséget ad, hogy felfedezhesd ismét a függetlenségedet, a benned rejlő bátorságot, hogy újra valódi önmagad lehess. Vedd kezedbe a gyeplőt, és indulj el a megújulás, az újdonságok ösvényén. Mielőtt rálépnél az útra, érdemes néhány pillantást vetni a múltba is. Vajon mit értél el, hová, meddig jutottál?

Bustle