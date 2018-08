Ez a 4 csillagjegy a családjának él

A Kos (március 21 – április 19.)

Csodálatos barát, de ha lehetősége van választani a barátok és a család között, mindig az utóbbit választja. Szereti tudni, hogy bármi is történjen az életében, a családja mindig ott lesz mellette. Nagyon szenvedélyes csillagjegy, ezért ő akkor sem kevésbé heves, amikor a családját kell megvédenie. A Kos az a fajta, aki egyetlen rossz szót sem tűr el a családjáról. Mindent, amit megtanult, legyen szó az őszinteségről vagy becsületességről, erős család tagjaként tanulta, és ez így marad meg benne mindig.

A Bika (április 20 – május 20.)

Egyike azoknak a csillagjegyeknek, akik minden körülmények között a családot választják a barátok helyett. Miközben csodálatos barát, ő is úgy véli, a szívéhez legközelebb álló emberek között a legjobb élni. Tudja, hogy mindig támaszkodhat a családjára, mert szerettei mindig ott lesznek neki, akármit is hoz az élet. Barátok? Persze, ők is nagyon fontosak a Bika számára, de a legmélyebb kapcsok mégiscsak a családhoz fűzik. Aki igazán közel áll a szívéhez, függetlenül, hogy ő barát vagy szerelem, mégis befogadja a családba és családtagként kezeli őt. A Bika mindenkor hosszú távban gondolkodik, legyen szó barátokról vagy párkapcsolatról.

A Rák (június 21 – július 22.)

Otthona és családja mindig közel áll a szívéhez. Legyenek ők a szülei vagy már a társa és a gyerekei, sosem feledkezik meg róluk, a szívében ők mindenkor az első helyen állnak. Az sem számít, hova sodorja őt az élet, hiszen mindvégig szoros kapcsolatban áll a családjával, akiknek a neveltetését, a taníttatását, a szeretetet köszönheti, és akik olyan csodás emberré tették, amilyen ma lehet. A Rák gondoskodó személyisége alapvetően is a családjára, a szeretteire irányul, számára a család mindenek előtt és felett áll. Ezt a szemléletét viszi tovább, amikor maga is családot alapít.

A Bak (december 22 – január 19.)

Ha megkérdeznéd a Bakot, vajon a családja vagy a barátai állnak-e előrébb a sorban, habozás nélkül a családot választaná. Nem csoda, hiszen ő is nagyon családcentrikus csillagjegy, aki tudja, hogy családtagjai örökké ugyanazok maradnak, így a lehető legjobb kapcsolatot ápolja mindenkivel. Értük teszi meg a legtöbbet, akár tanácsról, akár segítségről van szó. A Bak ragaszkodik ahhoz is, hogy akivel randizik, minél hamarabb találkozzon a szüleivel. A kritikát a családjáról mereven elutasítja, még akkor is, ha az közel áll az igazsághoz. Még szakítani is képes a szerelmével, ha nem találja a szülőkkel a közös hangot.

