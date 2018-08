3 tulajdonság teszi a legkülönlegesebb baráttá az Oroszlánt

Az Oroszlán mindent szívügyének tekint, így a barátságot sem veszi félvállról. Olykor talán túlzottan is személyesen éli meg a vele történő eseményeket, de a mélypontokon szerencsére könnyen átsegíti kreativitása és játékossága. Optimizmusa, lendülete és vezetői hajlama iránytűként vezeti az élet napos oldalára az Oroszlánt.

1. Az Oroszlán nagylelkű

Nem mindenki hiszi el, hogy a gyakran önteltnek és önzőnek tűnő Oroszlán mennyire nagylelkű is tud lenni, pedig így van. Az igaz, hogy nem fecsérli ismeretlenekre idejét és a lehetőségeit, de ha tényleg jó barátok vagytok, bármikor számíthatsz a segítségére, a vendéglátására. Ami ilyenkor nagyon fontos, hogy mondj neki köszönetet, éreztesd vele, mennyire boldoggá tett! Ezzel ő is igazán büszke lesz magára, amivel csak magadnak teszel jót, mert így hozhatod ki belőle a legszerethetőbb tulajdonságait.

2. Az Oroszlán a védelmébe vesz

Az Oroszlán, a csillagjegyek királya, uralkodó bolygója, a Nap, ami a mindennapokban is érződik: szinte sugárzik belőle a szeretet és a pozitív energia. Tisztában van az erejével és tekintélyével, és nem is fél használni ezeket. Nemcsak magára gondol, „csodafegyvereit” akkor is beveti, ha a szeretteiért kell harcba szállnia. Jaj annak, aki az Oroszlán barátjával packázik!

3. Az Oroszlán igazi VIP-személyiség

Az Oroszlán szereti a különleges, a luxuskategóriás élményeket, és nem is rest tenni érte, hogy kiélvezhesse ezeket. Egyedül persze még a luxus sem annyira élvezetes, mint a barátokkal együtt töltött idő, ezért ha az Oroszlán barátja lehetsz, te is bebocsátást nyersz olyan körökbe, ahova magadtól talán sosem jutottál volna be. Add át magad az élvezeteknek, és szerezz maradandó élményeket az Oroszlánnak hála!

Via Dichesegnosei.it