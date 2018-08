Melyik pillangó a legszebb? Választásod különleges titkot árul el a személyiségedről

A pillangók a rovarvilág legcsodásabb teremtményei. A szabadság és az öröm szimbólumai. Ezúttal rólad, az életedről, a személyiségedről mesélnek – többet, mint sejtenéd. Nézd meg a gyönyörű rajzokat, majd válaszd a kedvencedet. Vajon mit árul el rólad a legszebbnek választott pillangó? Felkészültél? Akkor indulhat a játék.

Az első pillangó érzékenységről, nagylelkűségről árulkodik

Ha az első pillangót választottad, kétségtelenül őszinte és nagyon szerethető a személyiséged. Őszinte érdeklődéssel fordulsz a többiek felé, könnyen át tudod érezni mások helyzetét és problémáját. Hajlamos lehetsz az aggódásra (néha talán túlzottan is), mások igényeit fontosabbnak érzed, mint a sajátodat. Annak ellenére, hogy nagyszerű érzést és örömet jelent számodra a többieknek nyújtott segítség, mégis gondolj önmagadra is. Akkor lehetsz igazán hatékony, ha jól érzed magad testileg és lelkileg egyaránt. Mindenképpen ismerd fel és fogadd el a határaidat, így lehetsz igazán boldog és elégedett az életedben. Segíteni bármikor lehet, csak közben önmagadról se feledkezz el.

A második pillangó harmóniát és a békét jelent

Szinte biztosan nagyon barátságos, derűs és higgadt, vidám és elfogadó típus lehetsz, ha a második pillangót választottad. Életed valamennyi területén törekszel a harmóniára, a békére, a nyugalomra. Hajlamos lehetsz ugyanakkor görcsösen törekedni a lelki békére, ezért szinte makacsul kerülöd a konfliktusokat, a számodra kellemetlennek tűnő szituációkat, minden olyan helyzetet, amiről azt gondolod, kibillenthet a nyugalmadból. Jusson eszedbe, az életed egyik legfontosabb célja, hogy elfogadd, ezek a helyzetek az élet velejárói, hagyd megtörténni azokat, ne próbálj kibújni előlük. Nem szembeszállni kell persze a többiekkel, hanem bölcsen kezelni a konfliktusokat. A vágyott nyugalmat így érheted el.

A harmadik pillangó a tehetséget rejti

Vélhetően nagyon figyelmes, éles szemű, logikusan és racionálisan gondolkodó típus lehetsz, amennyiben a harmadik pillangó a kedvenced. Szeretnél mindent jobbá tenni a környezetedben, ezért gyakran magyarázod el részletesen a többieknek, mit és hogyan tegyenek. Kifejezetten bosszant, amikor nem értenek téged vagy nem fogadják meg a javaslataidat. Hajlamos lehetsz szinte kényszeresen küzdeni az igazadért. Hidd el, ha csak picit kevésbé próbálnád a véleményedet hangoztatni, sokkal jobban éreznéd magad, és többen meghallgatnának téged. Nem érdemes bosszankodni a többiek viselkedésén, fogadd el inkább őket. Pillants fel a csillagokra esténként, sétálj nagyokat vagy hallgasd a kedvenc zenédet, amellyel könnyedén levezetheted a felgyülemlett feszültséget. Tehetségedet a nyugalom megteremtésével domboríthatod ki igazán.

A negyedik pillangó a sikerre összpontosít

Magabiztos, energikus a személyiségtípusod, amennyiben a negyedik pillangót választottad. Keményen dolgozol, a minőségre törekszel az életed minden területén. Mindenkor az eredményekre, a sikerre összpontosítasz, a bukástól pedig rettegsz. Éppen ezért is dolgozol és stresszeled magad nagyon sokat, amivel pedig sokat ártasz az egészségednek. Talán a legnagyobb kihívást az életedben annak felismerése jelenti, hogy saját magad fontosabb, mint a céljaid, az eredményeid. Hidd el, nagyszerű és igazi egyéniség vagy, aki igenis szerethető, és nem azért, amit teszel, hanem azért, aki vagy. Onnantól kezdve, hogy el tudod magad fogadni, az életed sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb lesz. Elégedettebbnek érzed magadat, hiszen már nem a felmutatott eredmények a legfontosabbak, hanem te magad.

Az ötödik pillangó a rajongást jelenti

A szabadságot, a boldogságot, az önállóságot, az elégedettség érzését keresed az életedben, ha az ötödik pillangót választottad. Menekülsz az unalom, az egyhangúság elől. Számos tudást, képességét szereztél már magadnak az életed során, folyamatos mozgásban vagy, egyszerre akár többféle feladatot is végzel. A legnagyobb problémád talán éppen az állandóság hiánya. A legfontosabb, hogy megtanuld tudatosan és hatékonyan beosztani az időt és az energiáidat. Szeretnél több mindennel is foglalkozni egyszerre, de be kell látnod, ez lehetetlen, mert a határaid, az energiád véges. Mindenképpen állíts fel magadnak fontossági sorrendet, szervezd tudatosan a feladatokat, és mondj nemet, amikor szükséges. Amikor megérzed és elfogadod a határaidat, akkor leszel valóban boldog és elégedett.

A hatodik pillangó a művészi képességről árulkodik

Nagyon érzékeny lehet a személyiséged, amennyiben a hatodik pillangót választottad, de éppen ez a tulajdonság tesz empatikus és kifejezetten kedves emberré. Nagyon kreatív vagy, amit szívesen használsz a munkád során, de tehetséges művész vagy lelki tanácsadó is lehetsz. Ez a nagyfokú érzékenység ugyanakkor elszigeteltté is tehet téged, hiszen nyugalomra, csendre, egyedüllétre vágysz. Szinte menekülsz a túlzott zajoktól, a világ zűrzavarától, emiatt pedig nagyon sok igazán nagyszerű lehetőségből maradsz ki. Szerencsére a barátaid, a párod, a hozzád közelállók támogatnak téged, és ők azok, akik mélyebbről ismerik, mi minden zajlik a lelkedben.

(via zen magazin)