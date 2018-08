Ezek a csillagjegyek imádnak a természetben lenni

A természet nemcsak a vadont jelenti ezeknek a csillagjegyeknek, hanem bármit, ami fölött nincs fedél. Legyen szó hegyekről, rétről vagy tengerpartról, imádják az ottlétet. Az igazi természet szerelmeseinek időre van szükségük, hogy megtapasztalhassák, mélyen átérezzék mindazt, amit a természet kínál. Ők azok, akik tiszteletben tartják az anyatermészetet, óvják a környezetet, a Földet. Szinte küldetésüknek érzik, hogy megmentsék a bolygót a következő generációk számára.

A Vízöntő meg akarja menteni a világot

A Vízöntő számára különösen fontos, hogy rendszeresen élvezze a természet nyugalmát. Legszívesebben egyedül barangol és fedezi fel a környezetet. Szívesen sétálgat a gondolataiba merülve, terveket, célokat szövögetve. Gyakran a környezetvédő csoportok, a jótékonysági szervezetek aktív tagja, ahol lelkesen szolgálja a bolygó megmentését. Környezettudatosan él, amit csak tehet, visszaad a természetnek, lelkesen küzd a Föld élhetőségéért.

via GIPHY

A Rák a természetből inspirálódik

Nemcsak idejét tölti szívesen a természetben a Rák, hanem szívesen gyűjt inspirációkat is a különböző kreatív projektekhez. Túrázás közben szinte biztosan összegyűjt néhány különleges követ vagy növényt, amelyeket később kollázsba tesz vagy lakásdekorációt készít belőlük. Mivel a zenét nagyon szereti, gyakran a természet hangjait, így a madarak csivitelését, a szél susogását is rögzíti, amit aztán meditációhoz vagy éppenséggel a saját zenei szerzeményeihez használ fel.

via GIPHY

A Bak született túlélő

A Bak nemcsak szereti a természetet, szinte eggyé válik vele. Őt a nélkülözés vagy a puritán körülmények sem zavarják különösebben, csak a szabadban tölthesse az idejét. Ő nem a kempinget keresi, eldugott helyen, a szabad ég alatt tölti az éjszakákat. Még arra is képes, hogy a maga fogta ételt egye. Valódi túlélő típus, ha el is tévedne az erdőben – amire persze csekély az esély –, akkor is nagyon sokáig életben maradna. Nem véletlen az sem, hogy hozzá hasonlóan természetimádó társra vágyik.

via GIPHY

A Skorpió a lelkét gyógyítja a természetben

Amikor a Skorpió érzelmi zűrzavarba kerül, a természetben keres menedéket. Bámulatos gyorsasággal gyógyítja lelkét a természet, számára a kempingezés, a strandolás vagy a vadvirágos réten sétálgatás valódi terápiával, meditációval ér fel. Különösen szereti víz közelében tölteni a szabadidejét, így az sem meglepő, hogy szívesen horgászgat vagy halászik, miközben az élet értelmét boncolgatja.

via GIPHY

A Nyilas a legnagyobb utazó

A Nyilas a természet megszállottja, imád utazni, nagyon szeret új helyeket, új embereket megismerni. Vonzódik az idegen kultúrákhoz, de a puszta természetben is nagyon szívesen tölti az idejét. Bárhol is járjon a világban, ki nem hagyná a helyi nevezetességeket, de a legcsodásabb barlangokat, a legnépszerűbb strandokat, tengerpartokat is biztosan felkeresi. Ő tényleg semmiről sem akar lemaradni, ami az érintetlen természet gyönyörűségéről szól.

via GIPHY

A Szűz magára talál a természetben

A Szűz számára minden a környezetről, a természetről szól. Nagyon tudatos csillagjegy, ő valóban mindent megtesz azért, hogy minél kevesebb kárt tegyen a világban, minél kevésbé károsítsa a környezetét. A környezetvédelem megszállottja, soha nem szemetelne, sőt képes mások szemetét és összeszedni. Valósággal rajong a természetért, neki mindegy, hogy vízparton vagy erdőben tölti az idejét, csak a szabadban lehessen. Számára is valódi meditációként ér fel a természetben való barangolás, ilyenkor szedi össze a gondolatait és persze önmagát.

via GIPHY

Your Tango Kiemelt fotó: Thinkstockphotos