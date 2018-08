Ezek a csillagjegyek az ágyban is önfeláldozóak

A Bika a legérzékibb csillagjegy

A Bika uralkodó bolygójának, a Vénusznak köszönheti különleges érzékiségét, érzékenységét. Mind az öt érzékszervét beveti a hálószobában, és arra törekszik, hogy párjának minél többet adhasson. Kitartó és türelmes, mindent maximálisan megtesz a párja öröméért. Addig ő sem érhet a csúcsra, míg párja nem jutott el odáig…

A Mérleg a legönzetlenebb

A Mérleg életében minden az egyensúlyról szól, így van ez a szerelemben, a párkapcsolatban és persze a hálószobában is. Őt is a Vénusz bolygó uralja, ezért nem véletlenül hajlamos többet adni, mint elfogadni. Mindenkor önmaga elé helyezi a párját. Vele az együttlét egyszerre vizuális és spirituális élmény.

A Bak a legnagyszerűbb szerető

A Bakot valójában a teljesítménykényszere teszi verhetetlen szeretővé. Ahogy az élet minden területén, úgy az ágyban is az első helyre pályázik. Na meg persze a tökéletességre is, ezért a legkifinomultabb, a legbeváltabb érintéseket veti be elsősorban párja örömére.

