Heti holdnaptár augusztus 8-14.: Újholdkor teljesülnek a kívánságok

Heti holdnaptár

SZERDA – augusztus 8.: Fogy a Hold: aktuális a fogyókúra és a méregtelenítés. Érdemes mára időzíteni a nagymosást, az arctisztítást, a talpmasszázst. Ma igazán hatásos a szauna és a meditáció. Viszont nem érdemes ma fodrászhoz menni és kertészkedni sem.

CSÜTÖRTÖK – augusztus 9.: Fodrászati tilalom van ma még ma is. A vizes Rák Hold támogatja a nagymosást és az öntözést. Érdemes most fűszernövényt ültetni, és a levélkártevők ellen védekezni. Mivel még mindig fogy a Hold, fogyókúrázhatsz, méregteleníthetsz is.

PÉNTEK – augusztus 10.: A fogyó Hold még mindig segít, ha méregteleníteni és fogyókúrázni szeretnél. Ma is érdemes meditálni és talpmasszázst beiktatni. Jó, ha mára időzíted a körömápolást, a hajvágást és az ágyneműk szellőztetését. A kertészeti tilalom ma is tart.

SZOMBAT – augusztus 11.: Újhold napján nyisd meg a szívedet és a szemedet újra! Köszöntsd az újholdat, és kívánj valamit. Minden, amit ma elkezdesz el, nőni kezd. A mai nap kiváló a hajvágásra, hiszen erősíti a hajat. A kertben lehet fát, bokrot ültetni, ásni, metszeni és fasebeket kezelni.

VASÁRNAP – augusztus 12.: Még ma is aktuális a hajvágás, a hajfestés vagy a dauerolás. A kertben, de még a lakásban is érdemes a növényeket szaporítani, lehet tövet osztani. Reggel 6 órától a Szűz Hold minden koncentrációt igénylő tevékenységnek kedvez.

HÉTFŐ – augusztus 13.: Még ma is érdemes fodrászhoz menni, hajat vágatni, festetni, daueroltatni. Nő a Hold, ami kedvez a növények szaporításának. Ültethetsz fát, bokrot. A Szűz Hold egész nap érzékennyé teheti az emésztőrendszert. Figyelj tudatosan, mit eszel ma.

KEDD – augusztus 14.: A növő Hold segít, hogy minden jó bejusson a bőrödbe. Szóval érdemes ma tápláló pakolást használni az arcon vagy az egész testen. Süthetsz, szépítheted az otthonodat. Ültethetsz virágot, építhetsz vagy gondozhatod a sziklakertet.

Magabiztos újhold

A magabiztosság a siker kulcsa. Augusztus 11-én délben az újhold erre világít rá. Az Oroszlán jelében együttálló Nap és Hold új felismerésekhez segít hozzá. A magabiztosság motivál, inspirál, és új erőt ad. Erre ma mindenképpen alkalmad nyílik, persze csak akkor, ha kellően nyitott is vagy.

Az Oroszlán jel szimbolizálja a magabiztosság mellett az öntudatot, a hozzáértést, a kompetenciát, a nagyvonalúságot, az igényességet. A mai napon ezek az értékek új értelmet nyerhetnek. Ma fontosnak érzed, hogy figyeljenek rád a többiek, hiszen az Oroszlán ugyanúgy központi szerepre vágyik, mint naprendszerünkben a Nap.

Gyújts gyertyát újholdkor, és kívánj valamit

Ha pedig te is az Oroszlán jegyében születtél, szombaton, a születésnapod környékén érdemes megállnod egy pillanatra és kitalálnod, hogy miben szeretnél megújulni. Az Oroszlánba lépett újhold segítséget nyújt a külső-belső megújulásban is. Oroszlán jegyűként az egész évet tekintve most érezheted a legintenzívebben, hogy az újhold milyen jótékony. Az Oroszlánok mellett a Kosok és a Nyilasok is élvezhetik az újhold áldásos hatását. Az újhold szombaton délben lesz, de már előző nap érezteti hatását. Gyújts most halványzöld gyertyát, és kívánj valamit. Azért halványzöld, mert az a rügy színe, ugyanis amit ma elkezdesz az növekedésnek indul.