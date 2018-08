Ez a 3 tulajdonsága teszi a legcsodásabb baráttá az Ikreket

Az Ikrek olyan, mint egy örök gyerek, teljesen mindegy, éppen mennyi idős. Uralkodó bolygójának, a Merkúrnak köszönhetően sokoldalú, érdeklődő és nyitott, nagyon kommunikatív és vicces, nem véletlen, hogy annyian keresik a társaságát.

1. Pikk-pakk össze lehet barátkozni az Ikrekkel

A lazaságáról és optimizmusáról híres Ikrek nagyon könnyen köt kapcsolatokat, ezért nagyjából kétszer annyi ismerőse van, mint bármelyik más csillagjegynek. Imád szórakozni és szórakoztatni, hallatlan jókedve ragadós. Azt nem mondhatjuk, hogy azonnal életre szóló barátságot köthetsz vele, de abban biztos lehetsz, hogy ameddig élvezitek egymás társaságát, addig igazán felejthetetlen élményekben lesz részed.

2. Az Ikrek mindig képben van

Az Ikrek mellett már csak azért sem lehet unatkozni, mert fejből tudja, hol lesz a következő koncert, mikor mutatják be a szupernek ígérkező filmeket, és hol van a legjobb leárazás a környéken. Ha nincs kedved otthon ülni, de fogalmad sincs, merre indulj, bízd rá magad az Ikrekre, garantáltan nem fogod megbánni! Ráadásul az élet dolgairól is igazán jól informált, ezért beszélgetőpartnernek is fantasztikus, szóval nem csak bulizni, meg shoppingolni lehet vele.

3. Az Ikrek igazságérzete rendkívül erős

Sokszor még akkor is kiáll melletted, ha valójában nem teljesen ért veled egyet, azt ugyanis nehezen viseli, ha valaki olyat bántanak, aki számára kedves és fontos. Ne gondold, hogy az Ikrek mindig „kettős személyiség”: ha arról van szó, hogy védelmébe vegyen, teljes vállszélességgel kiáll melletted, még akkor is, ha ezért szembe kell mennie az egész világgal. Nem tűri az igazságtalanságot, az előítéleteket és a beskatulyázást – ha ezekkel találkozik, azonnal fellobban a harci kedve.

