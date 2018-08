Heti angyalhoroszkóp augusztus 7-13.: Nehéz lesz a hét angyali segítség nélkül

Ez a hét olyan feladatok elé állíthat, ami nagyon sok nehézséget okozhat. Az angyalok segítsége nélkül talán nem is tudod megoldani a váratlan helyzeteket. Most még fontosabb, hogy kérd angyalod támogatását. A horoszkópból az is kiderül, melyik arkangyal siet a leggyorsabban a segítségedre. Most fontosabb kérned, mint eddig bármikor...