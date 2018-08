Ezek a csillagjegyek a földön járnak

A Bak (december 23. – január 20.)

A Bak a legek legje, nála keresve sem találni gyakorlatiasabb csillagjegyet. Nem gyárt fölösleges elméleteket és feltételezéseket, egyszerűen csak teszi a dolgát. Mindenkor olyan terveket készít, amelyek összhangban állnak a céljaival, az értékeivel. Nagyon alapos, a legapróbb részletnek is utánajár, mielőbb bármilyen döntést hozna. Türelmes, alapos, kiegyensúlyozott típus, aki pontosan tudja, az igazán értékes feladatokba érdemes időt, energiát fektetni.

A Szűz (augusztus 24. – szeptember 23.)

A Szűz azonnal segít, amikor a környezetében valakinek szüksége van rá. Pontosan tudja, mit tegyen, és mindig a legpraktikusabb megoldást keresi a problémák megoldására. Gyakorlatias szemlélete mellett mindez azt is mutatja, mennyire megbízható csillagjegy. Nem hisz a fantasyszerű világban, szerinte sokkal jobb jelen lenni az itt és mostban. Minden részletre odafigyel, és minden apró részletet is figyelembe vesz, hogy világos és teljes képet kapjon a történésekről.

A Bika (április 20. – május 20.)

A harmadik földjegy az előbbi kettőt követően a Bika. Hozzájuk hasonlóan ő is a földön jár, nagyon gyakorlatias típus, nála a praktikusság mindennél többet jelent. Csak olyan tárgyakkal veszi magát körbe, melyekről úgy gondolja, van értelme. Független, megbízható, kiváló problémamegoldó típus. Ő sem dönt hirtelen felindulásból. Megalapozott döntéseket hoz, őt lehetetlen megtéveszteni olyan dolgokkal, amelyek túl jónak tűnnek, hogy igazak is legyenek.

Az Ikrek (május 21. – június 20.)

Bár úgy tűnhet, az Ikrek túlzottan is könnyen veszi az életet, mégis rendkívül gyakorlatias és racionális típus. Képes egyben, egészében látni a dolgokat, és nagyon is jó érzékkel tervez hosszú távon előre. Szülőként is nagyon gyakorlatias szemléletet követ, sosem büntetni vagy szidalmazza hirtelen fellángolásból a gyereket, előbb átgondolja és megpróbálja megérteni, mit miért tett. Akkor fegyelmez, amikor arra a gyerek valóban rászolgált.

