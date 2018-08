Ilyen álomutazásra vágynak még a nyáron a csillagjegyek

Kos: Az Egyesült Államok délnyugati része a kalandos álomutazás

Bár a vakáció a többség számára egyenlő a pihenéssel, a Kos az átlaghoz képest valamivel több izgalomra vágyik. A semmittevést gyorsan elunja, így ha nem talál hamarosan valamilyen kalandot, a nyaralását aligha a legjobb emlékek között őrzi majd meg. Nyughatatlansága uralkodó bolygója, a hódító és temperamentumos Mars számlájára írható.

Kedves Kos! Bérelj autót, kezdd a vakációdat az amerikai Zion Nemzeti Parkban, látogasd meg a számtalan festői panorámát nyújtó helyszínt a Sziklás-hegységben, töltsd az éjszakákat a szabadban, vagy ha némi civilizációra vágysz, motelekben, mert ez az utazás igazán neked való.

Bika: Aspen az álom úti cél

A Bika a természeti szépségek látványából töltődik fel, ám ez korántsem jelenti, hogy élne-halna a hátizsákos túrákért. Miután ő az egyik legkényelmesebb csillagjegy, az életet „ötcsillagos szinten” szeretné élvezné, a luxusról nem igazán hajlandó lemondani, akkor sem, ha az komoly anyagi kiadásokkal jár.

Kedves Bika! Mi lehetne számodra az ideális nyári úti cél, ha nem az igazán gazdagok egyik kedvelt üdülőhelye, Aspen? Igaz, a csodás hely elsősorban a síparadicsomáról ismert, vagyis leginkább télen keresik fel az elit tagjai, ám a luxusszállodák nyújtotta panoráma a nyári hónapokban is lélegzetelállító. Mi lenne, ha szeptemberre időzítenéd idén a nyaralást? Akkor a helyi nevezetességnek számító hőlégballon-fesztiválban is gyönyörködhetsz.

Ikrek: Mexikó álomutazást ígér

Az Ikrek csillagjegy szülötte hajlamosan az utolsó utáni pillanatban megszervezni az utazását, ám ha egyszer eldöntötte, hova is menne, igyekszik annak minden percét kalanddal megtölteni. Számára a nyaralás egyet jelent az új tevékenységek tanulásával, az új tapasztalatok szerzésével. Nem pihenni akar, inkább a felhalmozódott energiái számára új kihívásokat találni, ami érthető is, ha uralkodó bolygóját, a Merkúrt nézzük, aki az istenek hírnökeként szabadon mozoghatott az Olümposz hegy tetején.

Kedves Ikrek! Miután téged a változatosság éltet és gyönyörködtet, látogass el mielőbb Mexikóba. Miután kilubickoltad maga a strandokon, következzen a pezsgő és megunhatatlan Mexikóváros felejthetetlen élménye.

Rák: Miami a kikapcsolódás fellegvára

Hogyan nyugszik meg a Rák, ha a főnöke leszidja, avagy vitába keveredik legjobb barátjával? Számára a nyugalmat mindenkor a víz közelsége hozza el. Éppen ezért az álomutazás számára igen változatos lehet, hiszen Miami Beach méltán híres partjai mellett Amszterdam csatornái, avagy Tahiti hihetetlen kék vize éppúgy alkalmat adhat a feltöltődésre.

Kedves Rák! Ha választanál, Miami mellett szólhat a megfizethetősége. Bérelhetsz kisebb házat közel a tengerparthoz, ha a büdzséd nem engedi, az El Paseo Hotel Miami Beach komplexumban szállj meg, ám a felejthetetlen naplementékben, az isteni tengeri ételekben így bőven lehet részed.

Oroszlán: New York az álomváros

Az Oroszlán az élet szinte minden területén a legjobbra törekszik, legyen szó karrierről, barátságról, szerelemről. A Bikához hasonlóan ő is luxust keresi, és hajlandó bármennyit fizetni, hogy a legkülönlegesebb és legemlékezetesebb utazásban lehessen része.

Kedves Oroszlán! Bár a Maldív-szigetek az egyik legdrágább úti célok közé tartozik, ám egy elszigetelt hely az óceán közepén aligha az, amire te mint, a társasági élet legfőbb híve vágynál. Egy olyan város viszont, amely végtelen szórakozási, kulturális, vásárlási, gasztronómiai lehetőséget nyújt, megfelelő választás. Ez pedig mi más is lehetne, mint New York. Ha színházi előadást keresel, alig győzöl majd a lehetőségek közül választani még nyár kellős közepén is. Hasonló programkavalkáddal találkozol, ha koncertre, operába, balettre, cirkuszba vagy bármilyen egyéb szórakozási lehetőségre vágynál.

Szűz: Peru a spirituális álomutazás

A Szűz számos jó tulajdonsága közé sorolható a munkabírása, amely elől még a nyaralása során sem képes „menekülni”. Éppen ezért a tengerparti vakáció nála szóba sem jöhet, szüksége van arra, hogy minden egyes nap eseményekben gazdag legyen, és új ismeretekre tehessen szert.

Kedves Szűz! A nyaralás számodra inkább egyfajta utazás, mint „kilépő a mindennapokból”. Éppen ezért minél jobban eltér a választott hely a jelenlegi környezetedtől, annál jobban ki tudsz kapcsolni. A távoli, egzotikus helyszín ideális választás, hiszen a távolság segít kilépni a komfortzónádból, miközben új képességek is megcsillogtathatsz. Az álomnyaralás éppen ezért lehet Peru, amely azonnal belopják magukat a szívedbe gazdag történelmi múltjával, helyszíneivel – mint Machu Picchu vagy Huacachina homokdűnéi.

Mérleg: Beverly Hills a sztárok gyűjtőhelye

A Mérleg jó ízléssel közelít mindenhez. Akár nyüzsgő nyaralóhelyre megy, akár a nagyvárosokba, fontos, hogy jóízűeket tudjon enni, a kávézókból, butikokból, klubokból se legyen hiány, az éjszakai élet vibráljon. A sztárok gyűjtőhelye, Beverly Hills kiváló választás.

Kedves Mérleg! Miután napközben összevissza csavarogsz a városban, pezsgőt szürcsölsz a bárok teraszain, tacost eszegetsz, vagy a Rodeo Drive bevásárló utcáján nézegeted a kirakatokat, este alig tudsz választani a szórakozóhelyek között. Ez a neked való álomutazás!

Skorpió: Hawaii a festői sziget

Amikor végre eljön a jól megérdemelt pihenés ideje, a Skorpió csendes, elszigetelt helyszínre vágyik lehetőleg a víz közelében. Uralkodó bolygója, a Plútó hatására az elszigetelt helyeket kedveli a leginkább, ezért számára egy gyönyörű tengerparti kisváros, távol a tömegtől tűnik a lehető legjobb választásnak. Szüksége van a feltöltődésre, és arra, hogy kicsit befelé forduljon, amihez a nyári vakáció ideális lehetőséget tartogat. Persze, az sem baj, ha néha megáll egy kicsit.

Kedves Skorpió! Irány Hawaii, ahol számtalan lehetőség vár az elvonulásra, a tökéletes kikapcsolódásra, nem mellesleg a festői környezetben sincs hiány.

Nyilas: Argentína a káprázatos álom úti cél

Az utazás a lételeme, éppen ezért a nyaralás során nemcsak arra van szüksége, hogy elvonuljon a városból, hanem, hogy minél messzebb menjen, olyan helyekre ahol korábban még nem járt. A Nyilas kellőképpen felkészül az utazásra, utánanéz a választott úti cél történelmének, a kulturális látnivalóknak, és miután gyorsan tanul idegennyelveket, így ezen a téren is igyekszik magára szedni valamit.

Kedves Nyilas! Ha Dél-Amerika bármilyen okból még nem került fel meglátogatott országok listájára, először Argentínába vezessen az utad. Itt nem csupán a vibráló Buenos Aires nyűgöz le, hanem Patagónia káprázatos világa vagy Mendoza szőlővidékei. Indulsz máris?

Bak: Boston a múltat idéző álomváros

A föld jegyű Bak ebben az izgalmas New England-i városban megtalálja mindazt, amire szüksége van. A múlt iránti kíváncsiságát jócskán kielégítik az egykori brit kolónia nyomai, az antik üzletek, a bolhapiacok, a világ legnevesebb egyetemei. Egy igazi „vissza a múltba” túra az, amire annyira vágyik a vakációja során.

Kedves Bak! Valójában másodlagos a számodra, hol és milyen hotelben hajtod álomra fejedet, amikor a lenyűgöző panorámában gyönyörködhetsz. Boston nemcsak nappal, éjjel is káprázatosan szép város.

Vízöntő: Disney World’s Epcot Center a tudományos álomutazás

A Vízöntő esetében nem kell asztrológusnak lenni, hogy megtudjuk, milyen gyorsan elunja magát a nyaralás során. Uralkodó bolygónak, az Uránusznak köszönhetően őt leginkább a tudomány köti le, éppen ezért olyan különleges helyszínekre vágyik, amelyek lenyűgözik a képzeletét. Legyen szó meghökkentő kalandtúráról, vagy alig felfedezett turistahelyszínről, számára ideális nyaralás lehetőségét villantják fel.

Kedves Vízöntő! Az Orlandóban található Disney World egyik attrakciójában, az Epcot Centerben, a világ országainak miniatűr változatát nézheted meg. Hogy panaszra nem lesz okod, előre garantáljuk.

Halak: Montego Bay, Jamaica a páratlan vakáció szigete

A Halak képzelőereje, fantáziája igen gazdag, szívesen álmodozik, így lehetséges úti célként is olyan helyszínt keres, ahol úgy érezheti magát, mintha tündérmesébe csöppent volna. Ilyenkor igyekszik távol tartani magától minden zavaró körülményt, amely kibillenthetné őt az álomvilágból – legyen szó forgalmi dugókról, mobiltelefonról, hangzavarról.

Kedves Halak! Lételemed a víz közelsége, éppen ezért a nyaralásodat is biztosan víz mellé szervezed. A vakáció a teljes kikapcsolódásról szól, nem sietsz el semmit, önfeledten élvezed a napsütést, a tengert, az ételeket, a kilátást, a kisváros lelassult életét. Jamaica pontosan ezt kínálja bámulatos tengerpartjaival…

(via yahoo)