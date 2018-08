Napi horoszkóp 2018. 08. 06.: Hétfőn nagyon fontos feladat vár

Egy megállapodást, egy szerződést kötsz meg hétfőn. Mindegy, hogy ez a megállapodás írásban vagy szóban köttetik-e, a lényeg, hogy figyelj a részletekre Figyelj az apró betűs vagy nem kellően tisztázott részletekre. Csak olyan megállapodásra bólints rá, amellyel teljes egészében egyetértesz, még az apró betűssel is.

Ha mindig ugyanazt teszed, mindig ugyanaz lesz az eredmény. Ha változást akarsz az életedben, változtatni kell a cselekedeteidben is. Ez egy nagyon fontos elv, amelyet észben kell tartanod hétfőn. Valaki ma azt akarja, hogy ismételgessétek ugyanazt, ami eddig sem hozott eredményt. De valójában új tettekre lesz szükségetek.

Ikrek

Minden ok nélkül téged hibáztatnak valamiért a környezetedben. Ahelyett, hogy most belemész egy vitába, hogy mi és kinek a hibája, valójában az a legjobb megoldás, ha elfogadod, hogy ebben a helyzetben neked is van felelősséged. Nem vagy hibás, de van felelősséged. Ez pedig azt jelenti, tudsz javítani ezen a helyzeten.

