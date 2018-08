Heti pénzhoroszkóp augusztus 6–12.: Ennyire számít a pénz a héten

Hogy mennyire is számít a pénz a héten? Nos, a pénz nem számít, ha jól érted ezt a mondatot. Nem arra gondolok, hogy kezdd el szórni a pénzedet, mert az nem számít. Épp ellenkezőleg. Arra gondolok, hogy ne szórd a pénzedet, de ne is foglalkozz vele különösebben a héten. Most ne azért tegyél meg valamit, mert pénzt remélsz belőle, vagy mert csak arra van pénzed. Most a pénztől függetlenül hozd meg a döntéseidet!