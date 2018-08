Heti horoszkóp augusztus 6–12.: Szokatlan eseményeket tartogat a hét

KOS

Ez a hét szokatlan eseményeket tartogat. Keddtől tízből hat bolygó (Merkúr, Mars, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó) hátráló avagy retrográd mozgásban lesz, ami egyfajta emlékeztetőként működik: bármikor ismét szembejöhet a régi, legyen az munka, szerelem, bárki vagy bármi. Szerdán és csütörtökön egy-egy bolygószembenállás széthúzást jelez a számodra. Muszáj mindenkivel úgy bánnod, akár a hímes tojással, ami után nem csoda, ha várod a hétvégét. Szombaton Oroszlán újhold lesz, amelynek köszönhetően új ötlet pattanhat ki a fejedből. Valósítsd meg, érdemes…

BIKA

Számodra kitűnő égi hír, hogy kedden bolygód, a Vénusz saját jegyébe, ezúttal a Mérlegbe lépve biztató folyamatokat indít el. Ám szerdán a Hold–Szaturnusz-, csütörtökön a Hold–Plútó-bolygószembenállások kellemetlenséget mutatnak a közlekedésben és a kommunikációban. Legyél türelmes mindenkivel. A péntek háromszorosan feszültnek látszik három szorongató fényszög szerint. Hétvégén a szombati újhold új megvilágításba helyezi a múltat és/vagy a családi ügyeket. Leplezd a nem tetszésedet, hogy elkerülhesd a vitákat.

IKREK

Annak ellenére, hogy alapvetően nem vagy nosztalgiázós típus, ezen a héten mégis hajlamos leszel rá. Keddtől ugyanis a hat retrográd bolygó (Merkúr, Mars, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó) téged is a múlttal szembesít. De egyik se kapcsolatos a szerelmekkel, aminek örülj, mert így nem kell szemrehányást tenned se magadnak, se valamelyik exednek. Szerdán és csütörtökön a pénzügyekben, pénteken az utakon kell óvatosnak lenned. A hétvégédet feldobja a szombati újhold, ami új ismereteket, új ismerősöket hoz neked.

RÁK

A tartós kánikula és a fülledt idő miatt nem sok kedved lesz a munkához a hét elején. A bolygók is ingerültséget jeleznek, így valójában meg se lepődj, ha szerdán és csütörtökön összetűzésbe kerülsz valakivel. Mindkét napon lesznek bolygószembenállások (Hold–Szaturnusz, Hold–Plútó), amelyek a nézetkülönbségeket élezik ki. Ráadásul a Rákban járó Hold sértődékennyé tesz téged, pedig éppen a sértődést kellene elkerülnöd. Igaz, a szombati újhold nem érint közvetlenül, de attól még újíthatsz. Ne mulaszd el a lehetőséget.

OROSZLÁN

Rázós hét elé nézel: kedden, pénteken és szombaton a nehéz fényszögek megnehezítik az életedet. Mindhárom napon a büszkeségeden eshet csorba. Itt a születésnapod, de ezt nem mindenki tudja, holott te arra vágysz, hogy minél többen felköszöntsenek. Keddtől a hat retrográd mozgást végző bolygó szerint a rossz érzésed ismét visszatérő helyzet. Pénteken valaki provokálni próbál – ha sikerül kitérned előle, szombaton megkapod a jutalmat: újhold lesz az Oroszlánban, ami számodra az év legfontosabb újholdja…

SZŰZ

Keddtől péntekig minden napra jut feszült fényszög, szóval nem lesz könnyű dolgod. Ráadásul keddtől a tízből hat retrográd bolygó (Merkúr, Mars, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó) a múlt visszaköszönését szimbolizálja. Ne lepődj meg, ha többször is déjà vu érzésed támad, ami ugyanakkor fárasztó lehet. Ráadásul a tartós hőségtől tompának érezheted magadat, ezért érthető, ha már a hét közepén alig várod a hétvégét. A szombati újhold még kevésbé, a vasárnapi Bika Uránusz–Szűz Hold–Bak Szaturnusz-bolygóháromszög annál inkább felvillanyoz téged…

MÉRLEG

Augusztus első hetében a hétfő és a szerda a kedvenc napjaid lesznek. A levegődominancia kedvező lehetőségeket jelez, ha beszélned, tárgyalnod vagy egyeztetned kell. Szóval érdemes erre a két napra időzítened a legfontosabb megbeszéléseket. Közben kedden a Vénusz a jegyedbe lép, amitől igazán szépnek és vonzónak érzed magad. Egészen rendkívüli esemény veszi kezdetét kedden, hiszen hat bolygó – Merkúr, Mars, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó – is retrográd mozgást végez, ami visszaidézheti a múltat vagy annak valamelyik részletét. Ez a szokatlan égi esemény egészen a jövő szombatig tart…

SKORPIÓ

Sajnos több konfliktusod is adódhat a bolygók szerint ezen a héten. Ha nem akarod elveszíteni az állásodat, kedden és szombaton semmiképp se bonyolódj vitába a főnököddel, a feletteseiddel. Már csak azért se, mert az ő személye is változhat. Talán már te is érzed ezt a változást, és talán éppen emiatt mersz rivalizálni. Légy óvatos, ez egy veszélyes játék. A bolygók is óvatosságra intenek kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton. Szombaton Oroszlán újhold is lesz, ami változtatásra ösztönöz téged, és remek esélyeket kínál. Nehogy kihagyd.

NYILAS

Légy hálás, hiszen a többiekkel ellentétben neked most kedveznek a bolygók. A hét elején tárgyalhatsz, a hét közepén rendbe teheted a pénzügyeidet, a hétvégén pedig tervezgethetsz. Közben keresd azoknak az embereknek a társaságát, akik hozzád hasonlóan derűlátóak, ők is jó hatással lesznek rád. Keddtől a hat retrográd bolygó (Merkúr, Mars, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó), emlékeztethet néhány fontos részletre egészen a jövő szombatig. De ezen a szombaton, az újhold napján csak az új dolgokat részesítsd előnyben. Az újhold most inspirálóan hat rád.

BAK

Nagy erők formálódnak az égen keddtől, amelyek arra késztetnek, nézz hátra, és emlékezz! A hátrafelé mozgó bolygók szokatlan helyzeteket teremtenek, de rád éppen ezért hatnak nagy erővel. A Bakban két bolygó, a Szaturnusz és a Plútó is hátrálnak, így ezek duplán hajlamosítanak téged a nosztalgiázásra, amivel nincs baj, ha nem viszed túlzásba. Szerdán a Hold–Szaturnusz-, csütörtökön a Hold–Plútó-bolygószembenállások vitát gerjesztenek. A szombati újholdnál jobban fogsz örülni a vasárnapi Bika Uránusz–Szűz Hold–Bak Szaturnusz-bolygóháromszögnek.

VÍZÖNTŐ

Hétfőn és szerdán kedvező fényszögek várnak rád, ellenben kedden és pénteken ingerlő helyzetekbe kerülhetsz. Különösen a péntek ígérkezik kritikus napnak. A bolygók szerint éppen az fog irritálni téged, aki a legfontosabb számodra, ezért is próbálj uralkodni magadon. A hat retrográd bolygó (Merkúr, Mars, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó) tükrében mindez nem tűnik új helyzetnek. Bár a szombati újhold bármilyen újdonságot hozhat neked, ami akár szerelem is lehet. Amennyiben van párkapcsolatod, ne tedd féltékennyé a párodat.

HALAK

Számodra a csütörtöki bolygóháromszög lesz a hét fénypontja, melyből erőt meríthetsz, feltöltődhetsz. Keddtől a múlt egyre intenzívebben, szinte gejzírként tör fel. Téged viszont nem zavar a múlt, hiszen szívesen merengesz a korábbi történéseken. A nosztalgiára egészen a jövő szombatig lesz alkalmad, ami mégsem csupán a szép emlékekről szól, sokkal inkább a megbocsátásról is. A te szempontodból a szombati újholdnál fontosabb a vasárnapi bolygóháromszög (Bika Uránusz – Szűz Hold – Bak Szaturnusz), ami hozhat szerelmet….