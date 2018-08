Ezt árulja el a horoszkóp édesanyádról a csillagjegye alapján

Kos édesanya: nem fél a botránytól

Hogy mivel égeti le a Kos édesanya rendszeresen a csemetéjét? Azzal, hogy a bolhából is elefántot csinál, vagyis a hangzavarral. Temperamentuma természetesen nem csak ciki, szuperszórakoztató is tud lenni. Kiáll melletted, küzd érted tűzön-vízen át.

Bika édesanya: a túletetős

A Bika anyuka nem is édesanyának, egyenesen nagymamának született. Ő az, aki folyton csak etetné, tömné a gyerekét, amivel nem felhizlalni akarja őt, hanem határtalan szeretetét és gondoskodását szeretné így kifejezni. Makacs, de a nap végére mindig megenyhül. Az ölelése pedig bárcsak sose érne véget…

Ikrek édesanya: ismeri a legszaftosabb pletykákat

Ha Ikrek az édesanyád, mindenkinél előbb fogod tudni a pletykát. De nem csak másokról beszél, ő az a típus, akit a legjobb tanácsadónak fogadhatsz el. Nem híve a büntetéseknek, viszont a viselkedéséből pontosan elárulja, mennyire elégedett – vagy éppenséggel nem – veled. Az is biztos, vele lehet a legjobbakat beszélgetni.

Rák édesanya: kicsit mindenki anyukája

Mindenki ismeri azt a típusú édesanyát, aki nemcsak a sajátjáról, hanem gyermeke összes barátjáról és a rokon kölykökről is szívesen gondoskodik. Ilyen a Rák édesanya, persze inkább csak akkor, ha úgy tartja a kedve, ugyanis bármilyen szeretetteljes és gondoskodó, a hangulata meglehetősen hullámzó.

Oroszlán édesanya: királyi sarjat nevel

Az Oroszlán édesanyánál biztosan nem létezik büszkébb típus, aki szentül hiszi, gyermeke a legjobb, a legokosabb, a legszebb, ő maga a tökély. A dicséretözönnek pedig általában meg is van az eredménye, gyermekei kétségtelenül magabiztosak, határozottak, és megállják helyüket a saját életükben. Az is igaz, felnőttkorukban is anyukájuk „pici” gyermekei maradnak…

Szűz édesanya: mindenre odafigyel

Ha édesanyád a Szűz jegyében született, az biztos, nálatok soha egyetlen házi feladat sem maradhat el. Soha. Amikor rengeteg egyéb feladata akad, akkor is mindig ügyel rá, hogy a te elfoglaltságaidat számon tartsa, az ő figyelmét ugyanis semmi nem kerüli el. Maximalista típus, de belőled is a legjobbat hozza ki.

Mérleg édesanya: akibe az összes barátod szerelmes

A Mérleg anyuka a legelbűvölőbb, legkáprázatosabb édesanya, nem csoda, hogy mindenki odavan és rajong érte. (Most már érted, miért jártak át hozzátok annyit a barátaid?) Ráadásul ő nemcsak az édesanyád, akire felnézel, akit tisztelsz és elfogadsz, ő egyben a legjobb barátnőd is. Okos tanácsaival segít bármiben.

Skorpió édesanya: a túlféltős

A Skorpió édesanya mindenkor a legkomolyabban gondolja, hat azt mondja, ölni tudna a gyermekéért. Néha talán azt kívánod, bárcsak több teret hagyna neked, és néha azt csinálhatnád, amit szeretnél, de amikor megteszi, azonnal hiányolod a féltést. Az biztos, benne maximálisa megbízhatsz, az összes titkodat rábízhatod, senkinek sem mondja el.

Nyilas édesanya: a szuperkúl

Ha a Nyilas jegyében született az édesanyád, úgy érezheted, mintha ő lenne a legmenőbb nővér. Imádja a kihívásokat, szereti, amikor zajlik az élet körülötte, mellette képtelenség unatkozni. Az biztos, életre szóló kalandokat, élményeket, nem mellesleg a saját bátorságodat is neki köszönheted.

Bak édesanya: megugorhatatlan elvárások

Nem ismered a lehetetlen fogalmát? Nincs olyan cél, amit ne tudnál megvalósítani? Akkor jó eséllyel a Bak jegyében született az édesanyád. Ő biztosan sosem hagyta, hogy feladd, bármibe is kezdtél bele. Gyerekként talán nehéz melónak tűnhetett megfelelni az elvárásainak, végül viszont biztosan nagyon hálás lehetsz neki a sikereidért, a szívósságodért.

Vízöntő édesanya: zavarba hozza a többi anyát

Talán gyermekként sokszor gondoltad, bár neked is „normális” anyukád lenne. Ma pedig talán már hálát is érzel, mert Vízöntő édesanyaként igazi egyéniség nevelt fel. Előtt sosem kellett szégyellned, aki vagy, előtte mindig önmagad lehetsz. Bátran mutasd meg a világnak is, édesanyádnak (is) köszönhetően, mennyire egyedi a személyiséged.

Halak édesanya: maga is egy gyerek

A büntetés szót te biztosan csak hírből ismered, ugyanis a szuperérzékeny Halak édesanyád képtelen volt kiabálni vagy büntibe küldeni, bármit is követtél el. Álmodozni, játszani és nosztalgiázni viszont annál jobban szeret. Nem véletlenül olyan különleges és szárnyaló a te fantáziád is, sőt a művészi érzéket is neki köszönheted.

elitedaily