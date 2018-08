Ezek a csillagjegyek könnyedén szórják a pénzt

Nem mindenkinek erőssége a spórolás és a megtakarítás. Ezek a csillagjegyek úgy állnak a pénzhez és az élethez, hogy egyszer élünk, minek félrerakosgatni, ha el is lehet költeni azt. Hajlamosak úgy szórni a pénzt, mintha nem lenne holnap…

A Mérleg (szeptember 24. – október 23.)

A Mérleg szereti a kényelmet, a luxust, amihez nagyon könnyen hozzá is tud szokni. Szeret első osztályon repülni, ötcsillagos szállodákban megszállni, híres tervezők méregdrága holmijait viselni. A valóságban pedig nem mindig engedheti meg magának ezt a fajta luxuséletmódot, így hajlamos hiteleket fölvenni, csak hogy megvehesse mindazt, amire olyannyira vágyik.

via GIPHY

A Vízöntő (január 21. – február 18.)

A Vízöntő természetéből fakadóan mindenre vágyik, ami új, ami egyedi. Ő azért a Mérlegnél jobban be tudja osztani a keresetét, és nem is kell attól tartania, hogy amit kinézett magának, azt ne tudná megvenni. Szívesen kényezteti magát, és nem is sajnálja a pénzt a szerinte nélkülözhetetlen holmikra, de talán még jobban élvezi, amikor új szerzeményeit a többieknek is megmutathatja.

via GIPHY

Az Ikrek (május 21. – június 20.)

Az Ikrek hajlamos a sekélyes és felületes viselkedésre. Sokszor úgy gondolkodik magáról, neki igenis több jár, többet érdemel másoknál, amivel nem igazán nyeri el a többiek szimpátiáját. Ráadásul leginkább magával törődik, nem nagyon érdekli, mit szeretnének vagy gondolnak a többiek. Szeret vásárolni, a pénz időnként szó szerint kifolyhat a keze közül.

via GIPHY

Az Oroszlán (július 23. – augusztus 23)

Az Oroszlán szenvedélyesen élvezi és szereti az életet. Valódi hedonista, aki szó szerint is nagykanállal falja az életet. Mindezt valójában azért teszi, mert a lehető legjobb képet akarja magáról kialakítani. Úgy gondolja, amikor látszólag vagy tudatosan szórja a pénzt, azzal a bőséget, a gazdagságot, a királyi életmódot hirdeti, és azt, hogy őt az élet a tenyerén hordozza.

via GIPHY

A Bika (április 20. – május 20.)

Önmaga kényeztetése a Bikánál leginkább a külsőségekre, a megjelenésre vonatkozik. Szinte bármit megvásárol magának, ha az hozzátesz valamit a tökéletes külsőhöz. Neki ilyenkor semmi sem drága ilyenkor. Hiúsága könnyen csődbe juttathatja, ha időben nem tér észhez, és akkor is szórja a pénzt, amikor spórolnia kéne.

via GIPHY

A Nyilas (november 23. – december 22.)

Bár nem olyan mértékben kényezteti magát a Nyilas, mint a többi csillagjegy, azért ő is szívesen költi a pénzét. Ő legalább pontosan ismeri a gyengeségét, egyrészt imád utazni, gondolkodás nélkül fizet be a következő útra, másrészt hirtelen fellángolásból képes meglehetősen sok pénzt kidobni sokszor fölöslegesnek tűnő holmikra.

via GIPHY

Boldsky