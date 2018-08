3 okból a Bika a legszuperebb barát

A Bika békés, jó kedélyű, az élet szépségeire nyitott, pozitív személyiség. Kapcsolataiban ragaszkodó és hűséges, igazán kellemes társaság. A belőle áradó nyugalomról, stabilitásról és kiegyensúlyozottságról a legtöbben csak álmodozhatnak, a Bika azonban ilyennek született.

A Bika pontosan tudja, mi kell neked

Igaz, hogy a Bika nem rohan fejjel a falnak, ez mégsem jelenti azt, hogy ébren álmodozna. Vannak, akik a megfontolt és óvatos Bikát tétovának tartják, ő azonban nagyon is nyitott szemmel jár: alaposan megfigyeli a körülötte élőket és mélyrehatóan feltérképezi, hogy kinek mire van szüksége. Ez azért nagyszerű, mert örömmel meg is adja mindazt, amire a számára kedves emberek vágynak. Például a legjobb barátainak.

A Bika szívből tud nevetni

Ha valaki, akkor a Bika tudja, az élet túl rövid ahhoz, hogy elszalasszuk a boldog pillanatokat. Imádja élvezni az életet és tudatosan keresi is az örömforrásokat, így mellette te is ráébredhetsz, mennyi apróság adódik nap mint nap, ami mosolyt csalhat az arcodra és megdobogtathatja a szívedet. A Bika ráadásul saját magán is tud nevetni, persze a humorérzéke is csodás. Mellette nincs hiány nevetésből.

A Bika olyannak szeret, amilyen vagy

A zodiákus valamennyi csillagjegye közül a Bika az egyik legkevésbé kritikus. Ez nem azt jelenti, hogy elhallgatja előled, amit gondol, viszont sokkal szebben fogalmaz, mint némelyik forrófejű jegy képviselője. Tőle is maximális őszinteségre számíthatsz, ám sokkal kíméletesebben mondja el a véleményét. Nyugodtan add önmagadat a jelenlétében, mert a Bika mindenkit olyannak szeret és fogad el, amilyen.

Via Oroscopofeed.it