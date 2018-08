Napi horoszkóp 2018. 08. 05.: Vasárnap fellibben a jövő fátyla

Egészen apró eltérés is elég ahhoz, hogy a vasárnapod sokkal jobban sikerüljön, mint a múlt heti. Szedd össze magadban, hogy az elmúlt hetekben mi nem sikerült jól a vasárnapjaidban, és mi mindent csinálnál másként, mint néhány hete. Ha tudatosan alakítod ezt a vasárnapot, biztos lehetsz benne, hogy minden rendben lesz.

Menj sétálni! Igen, arra gondolok, hogy bárhol is vagy, bármit is csinálsz ma, egyszerűen csak menj el sétálni egyedül. Menj el sétálni, és gondolkodj séta közben. A legjobb, ha a szabadba mész, erdőben vagy vízparton sétálsz, fülhallgató nélkül, hogy jobban halld a saját gondolataidat.

Valaki nem hallja meg, amit mondasz, és nem is lát téged. Nem fizikailag nem hall és lát, hiszen valójában az érzékszervei tökéletesen működnek. Egyszerűen csak nem tudja megérteni, hogy miről beszélsz, és nem tudja átlátni a tudást, amit át akarsz adni neki. Ezen nem szabad bosszankodnod, csak fogadd el a helyzetet.

Skorpió

Csak annyi a dolgod, hogy ma találj rá módot, hogy egy kicsit jobban érezd magad. Mindegy, tegnap hogyan érezted magad, és az is mindegy, most hogyan érzed magad. A lényeg, hogy este jobb hangulatban feküdj le, mint amilyenben most vagy. Mi az, ami ma még jobb kedvre derítene? Mitől lenne több öröm a vasárnapodban? Gondold végig, érdemes.

