Ezekkel a csillagjegyekkel soha ne vitatkozz!

Az Ikrek imád a vitákban győzni

Az Ikrek imád győztesen kikerülni csatából. Meggyőződése, hogy a körülöttük lévők számára ő mondja a tutit, még akkor is, ha az adott témában nem is igazán jártas. Túlságosan is kíváncsi típus, mindenről tudnia kell, ami a környezetében történik. Amikor tudomására jut, hogy valami a háta mögött zajlik, leveti a barátságos álarcot, és kibújik belőle a bosszantó énje. Ilyenkor meg se próbálj vitatkozni vele, mert az a legkínosabb helyzethez vezethet.

via GIPHY

Az Oroszlán nem hibázik

Hibázni, nos, ez a szó hiányzik az Oroszlán szótárából. Ő a legbüszkébb csillagjegy, nem mellesleg hatalmas az egója, kifejezetten szereti fitogtatni a tudását, és úgy tűnhet, neki mindenben és mindig igaza is van. Mielőtt vitába szállnál vele, jól gondold át a témát, mert nem kapsz második esélyt a nála. Készülj fel, ravasz és okos, nagyon jól forgatja a szavakat. A vita pedig odáig fajulhat, hogy a végén te kérsz tőle bocsánatot, mert vitatkozni mertél vele.

via GIPHY

A Szűz addig vitatkozik, míg a másik feladja

A Szűz a maximalista, a tökéletességre törekszik, bármit is csinál, ám igazság szerint néha elrugaszkodik a valóság talajától. Mindig sok mondanivalója van, különösen, ha az érzéseiről kell beszélnie, ám amint kényelmetlenül kezdi érezni magát, úgy válik egyre utálatosabbá. Kimondottan gyűlöli, ha egy vitából vesztesként távozik, éppen ezért minden eszközt bevet, hogy ő legyen a nyertes. Másfelől meg van róla győződve, hogy mindenkinél mindent jobban tud, így a vita vele olyannak tűnhet, mintha a saját sírodat ásnád.

via GIPHY

A Mérleg kifordul önmagából vita közben

A Mérleg alapvetően kiegyensúlyozott, békés csillagjegy, ám tőle sem áll távol a vitatkozás. Amikor úgy érzi, hogy vitapartnerével szemben vesztésre áll, képes egyfajta passzív-agresszív viselkedést felvenni. Teszi ezt azért, mert hihetetlen túlélési ösztönnel rendelkezik, amit persze a többiek elől mélyen elrejt. Nagyon okos, gyorsan vág az esze, briliáns a memóriája, ezért sem érdemes vele vitába lendülni. Bármilyen érvet is hozol fel ellene, képes úgy csavarni a szavakat, hogy végül elveszítsd a maradék önbizalmadat is.

via GIPHY

(via bold sky)