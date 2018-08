Napi horoszkóp 2018. 08. 04.: Ismerd fel az ellenségedet!

Kos

Van néhány makacs elképzelésed, amelyeket el kellene engedned szombaton. A makacsságod csak megnehezíti a helyzeteket, és ezt most könnyedén meg is figyelheted minden helyzetben, amelyben úgy véled, mások túlságosan is makacsok. Mások makacssága ma valójában a te önfejűségednek tart tükröt.

