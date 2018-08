Hétvégi szerelmi horoszkóp: Nem csak könnyed nyári flörtök várnak

Kos

Olyan régóta meg akarsz hozni egy döntést a családi életedben. Eddig azt hitted, ebben a döntésben is a keménység segít majd neked, és nagyon határozottnak kell lenned. Mostanra rájöhettél, csak szívből, csak lágyságból, csak szeretetből lehet elintézni ezt az ügyet.

Bika

Az egyik pillanatban még kedves vagy és aranyos, a másikban kirobban belőled a sárkány és tüzet okádsz. Most erős hangulatingadozásokra kell felkészülnie a környezetednek és neked is. Ezek a hangulatingadozások viszont jól jönnek akkor, amikor ki kell állnod a szerelmed érdekeiért a családdal szemben.

Ikrek

Nem csoda, hogy nem találod a megoldást egy párkapcsolati helyzetben. Talán nincs a lehetséges eszközkészletedben ez a megoldás. Igen, ez azt jelenti, most neked nem fog eszedbe jutni, hogy mit kell tenned. Hallgass a párodra, aki pontosan tudja, mi a legjobb megoldás kettőtök számára.

Rák

Van a közeledben egy ellendrukker. Nem hívnám rosszakarónak, de az tény, ő nem arról híres, hogy melletted és a szerelmed mellett állna. A legjobb, amit tehetsz a hétvégén, hogy kizárod a tudatodból az ő véleményét. Ha az ő mércéjével akarod mérni a párodat, bizonyosan elveszíti a vonzerejét.

Oroszlán

Szerelmesnek lenni könnyebb, mint gondolnád. Valójában egész eddigi életedben szerelmes voltál, csak nem mindig abba, akibe gondoltad. Most is szerelmes vagy, de ideje felismerned a szerelmed tárgyát. Lehet ez plátói szerelem, lehet, alig ismeritek egymást, és lehet, csak annyi a dolga a szerelmednek, hogy visszaadja az életkedvedet.

Szűz

Miközben arra vársz, hogy a párod megváltozzon, eszedbe sem jut, talán neked kellene változnod. A hétvégén csak magadban tudod elérni és megvalósítani azt a változást, amire vágysz. Ahelyett, hogy a szerelmeden akarsz változtatni, tedd fel magadnak a következő kérdést: “Én mit változtathatok meg magamon?”.

Mérleg

Ne nyomj rá másokra olyan döntéseket vagy feladatokat, amelyeket nem tudnak teljesíteni. Különösen igaz ez a szerelmedre. Ne akard elérni, hogy a szerelmed hozzon meg helyetted egy döntést, még akkor sem, ha az egy olyan ügy, amivel nem szívesen foglalkozol. A legjobb, ha közösen döntötök most.

Skorpió

Olyan sok mindent tanítottál meg a szerelmednek. Tisztában is vagy ezzel a vezető-tanító szereppel, de ideje lenne észrevenned, a szerelmed is nagy tanítód. Ő is tanított neked sok mindent, még ha ezt nem is mindig vetted észre, vagy nem is mindig tudatosítottad magadban. Akár egy listát is írhatnál, mi mindent tanultál tőle.

Nyilas

Gyorsan túl akarsz lenni egy feszült helyzeten, mert nem bírod a feszültséget, és gyorsan el akarod engedi ezt az egész témát, hogy a nyári bohóságokra koncentrálhass. Most nem lenne szabad kapkodnod, és nem lenne szabad menekülnöd a feszültség elől. Vedd észre, csak egyszerű véleménykülönbségről van szó, amit akkor oldhatsz meg, ha nem menekülsz.

Bak

Van a szerelmednek egy olyan tulajdonsága, amelyet csak most fedeztél fel, még akkor is, ha már évtizedek óta ismeritek egymást. Az emberek változnak, és könnyen lehet, ez a tulajdonság csak most született meg a szerelmedben. A hétvégén érdemes eldöntened, ez jó tulajdonság-e avagy inkább megkéred, szokjon le róla.

Vízöntő

Néha elfelejted a legfontosabb alapelveidet, és néha nem veszed észre, már önmagadhoz sem vagy hű. Érdemes a hétvégén helyreállítanod az önmagadhoz való hűséget. Érdemes a hétvégén végiggondolnod, mit jelent számodra a hűség, és mennyire fontos az állandóság. Sokkal könnyebb tudatosan hűségesnek maradnod önmagadhoz.

Halak

Észrevetted már, hogy a szerelmed úgy olvas benned, mint egy könyvben? Csak épp néha félreértelmezi a sorokat. Akkor tudod felbosszantani őt, ha mást olvasott ki belőled, mint ami valójában benned van. Segítsd neki a hétvégén, hogy nyitott könyvvé válsz, és megmutatod a legbelsőbb vágyaidat, azokat, amelyeket eddig talán magad elől is titkoltál…