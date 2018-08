Napi horoszkóp 2018. 08. 03.: Dőlj hátra, ez vár rád pénteken

Varázslatos napra készülhetsz pénteken. Különösen igaz ez, ha a nap nagy részét máris lazítással, nyaralással, utazással, kirándulással töltöd. Most minden helyváltoztatás újabbnál újabb lehetőségeket, és újabbnál újabb ötleteket ad neked. Most nem érdemes egy helyben maradnod, és nem érdemes ragaszkodni a régi és megszokott helyzetekhez.

Csak annyit szeretnél elérni, hogy mindenkinek világos legyen, te vagy életed királynője, te hozod a döntéseket a saját életedben. Most kedves mosollyal hárítsd el azokat, akik megpróbálnak rávenni, tedd azt, ami nekik jó lenne. Ne felejtsd el, nem az az önző, aki a saját dolgával foglalkozik, hanem az, aki azt akarja, hogy mások is az ő dolgával foglalkozzanak.

Bak

A lakásügyekkel kapcsolatos döntések napja lesz a péntek. Ha változtatnál a házadon, a lakásodon, a kerteden, akkor azt most érdemes végiggondolnod és pontosan kidolgoznod. Most érdemes megtervezned, mit teszel hosszú távon, akár évek múlva a lakásoddal, és most érdemes megálmodnod az ideális otthont is.

Még több horoszkóp Bakoknak:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Bak-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Bak-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Bak szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Bak-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Bak jegy jellemzése

A Bak mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Bak aszcendensű emberekről!