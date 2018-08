Igazából szerelem: ezt jósolják a kártyák augusztusra a szerelem, a párkapcsolat terén

Minden hónap utolsó napján leülök a szőnyegre, kiterítem magam elé a kártyákat, behunyom a szemem, és veszek néhány mély lélegzetet. Amikor megfelelőképpen elcsendesedtem, megkérdezem:

Melyek a legfontosabb információk, amelyekre az olvasóimnak a következő hónapban szükségük van?

Mi az, ami a leginkább segíti őket abban, hogy megtapasztalják a szerelmet és a párkapcsolati boldogságot?

Aztán – továbbra is behunyt szemmel, a belső vezettetésre hagyatkozva – kihúzom a kártyákat.

Az elsőt Tori Hartmann: A csakrák bölcsessége című csomagjából húzom. Ez erre a kérdésre válaszol:

Miről szól ez a hónap?

A másodikat Esther and Jerry Hicks: Getting into the Vortex (Belépés a vonzás örvényébe) című paklijából húzom, amelynek ez az alcíme: Relationship Cards (Kapcsolati kártyák). Ebből erre a kérdésre kapunk választ:

Mi lesz a feladatunk ebben a hónapban?

A harmadikat pedig Kris Carr: Crazy Sexy Love Notes (Őrülten csábos szerelmes üzenetek) című kártyáiból húzom, és ezt kérdezem hozzá:

Mivel táplálhatjuk, és támogathatjuk magunkat abban a folyamatban, amit a másik két kártya üzenete elindít?

Lássuk tehát, mi vár ránk augusztusban!

Amiről a hónap szól: Belenyugvás

Ami a feladat: Egy jobb jövőt teremtek magamnak azzal, ha megbékélek a jelenemmel

Ami támogatni fog: Nem lehet mindenki kedvére tenni

1. lap: Belenyugvás

Sokáig én is azt gondoltam, a belenyugvás egy szomorú, nehéz dolog, ami egyre csak lefelé húz, és nincs belőle kijárat. Attól féltem, ha belenyugszom abba, hogy valami véget ért, vagy nem úgy történt, ahogy szerettem volna, akkor az valami szörnyű katasztrófa, amit sohasem lehet helyreállítani.

Amikor például véget ér egy kapcsolat, az első, amit érzünk, valóban a gyász és a bánat. Nemcsak amiatt, hogy akit szeretünk, nincs már mellettünk, hanem az összetört álmaink miatt is. Felismerve vagy tudattalanul azon kesergünk, mennyi minden nem fog már megvalósulni abból, amit közösen elterveztünk, vagy abból, amiről titokban álmodoztunk.

Ha nem tudunk belenyugodni abba, hogy ezek a tervek vagy álmok már nem fognak megvalósulni (vagy nem vele, vagy nem úgy, ahogy eddig gondoltuk), akkor beleragadunk ebbe a szomorú állapotba. Vagyis nem a belenyugvás tesz minket szomorúvá, hanem a ragaszkodás. Amikor ténylegesen képes vagy elfogadni, hogy ami történt, megtörtént, akkor fokozatosan elengeded a ragaszkodást, csökken a szomorúság, és elkezded észrevenni az új lehetőségeket.

Ha például szakítás után vagy, érdemes gyakran elismételned magadnak az alábbiakat:

Elfogadom, ami történt. Elfogadom, hogy mi ketten már nem vagyunk egy pár. Elfogadom, hogy most néhány álmom összetört. Belenyugszom, hogy mindaz, amiről álmodoztam, vele már nem fog megvalósulni. Talán valaki mással élem át, amire vágyom, vagy olyan módon történik meg velem, amit most még el sem tudok képzelni. Elfogadom, hogy ezzel életem egy szakasza lezárult. Kíváncsian várom az új fejleményeket.

Ezek a megerősítések természetesen életed bármely más területén is a segítségedre lehetnek, hogy a belenyugvás megszülessen benned.

Ha megszűnt a munkahelyed,

ha kútba esett a nyaralás lehetősége,

ha kevesebb a pénzed, mint gondoltad, hogy lesz,

ha nem sikerült egy vizsgád,

ha csalódtál egy barátodban,

csak vedd elő ezeket a gondolatokat, és írd át a szavakat, ahol szükséges. Aztán ismételd el olyan gyakran, amilyen gyakran csak teheted. Használd ezt a hónapot arra, hogy minden csalódottságot okozó üggyel kapcsolatban létrejöjjön benned az elfogadás.

2. lap: Egy jobb jövőt teremtek magamnak azzal, ha megbékélek a jelenemmel

Bár a jelenséget már jól ismerem, mégis újra és újra rácsodálkozom, mennyire összefüggnek egymással a lapok, amelyeket különböző kártyacsomagokból húzok. Ez a második lap is az előző tökéletes folytatásaként érkezett. Nem csak az írásom elején feltett kérdésre válaszol (Mi lesz a feladatunk ebben a hónapban?), hanem meg is magyarázza, miért olyan fontos a belenyugvás.

Az egész folyamat ahhoz az alapvetéshez kapcsolódik, hogy amire a figyelmünket fordítjuk, abból lesz egyre több. Így mindaddig, amíg nem tudsz megbékélni azzal, ami van, a figyelmed és ezáltal a gondolataid csakis a veszteség körül forognak. Ezzel pedig folyamatosan a szomorúság és a csalódottság állapotában tartod magad.

Nézzünk egy leegyszerűsített példát: a mai napod (most, amikor ezeket a sorokat olvasod) a jelen, a holnapod pedig a jövő. Ha ez a nap borongósan telik, mert a legutóbbi csalódásodra vonatkozó emlékeket játszod le újra és újra az elmédben, akkor holnap is ugyanerre számíthatsz. Holnap reggel is úgy fogsz ébredni, hogy az első gondolatod a múltba visz, és felidézi mindazt, ami miatt szomorkodhatsz.

Ha viszont ma úgy döntesz, változtatsz ezen, akkor holnap már egy kicsit könnyebb lesz. Például, ha ma sokszor elolvasod az 1. lapnál megfogalmazott megerősítéseket, esetleg listást írsz arról is, hogy egyébként – eltekintve a veszteségtől, ami ért – mi mindennek örülhetsz az életedben, akkor holnap már egy kicsit jobb lesz a kedved. Ha holnap ezt folytatod, és egyre többet fókuszálsz a jó dolgokra, akkor holnapután talán már mosolyogni is tudsz. Fokozatosan egyre nagyobb teret nyernek az elmédben a jelen elfogadását támogató gondolatok, így a múltat idéző, borongós hangulatnak egyre kevesebb hely marad.

Így teremtesz magadnak napról napra egy örömteli, kiteljesedett életet. Augusztusban pedig minden abban támogat majd, hogy ezt könnyű legyen megvalósítanod.

3. lap: Nem lehet mindenki kedvére tenni

Amikor azt veszed észre, hogy szeretnél belenyugodni az adott helyzetbe, szeretnél a pozitívumokra fókuszálni, és szeretnél továbblépni, de nem sikerül, akkor kérdezd meg magadtól: Ki az bennem, aki ragaszkodik a szenvedéshez? Kinek akarok megfelelni, amikor nem engedem meg magamnak a boldogságot? Kinek akarok a kedvére tenni azzal, hogy rosszul érzem magam?

Talán elsőre furcsának találod ezeket a kérdéseket, de azért csak válaszold meg őket. Ha teheted, a naplódban írd is le a válaszokat.

Lehet, azért bánkódsz túlságosan sokáig a szakítás fölött, mert az ismeretségi körödben mindenki ezt teszi, és nem akarsz kilógni a sorból. Lehet, azért emlegeted fel újra és újra a régi munkahelyedet, mert az egyik barátnődet is épp most küldték el, és enélkül nem lenne miről beszélgetned vele. Lehet, hogy úgy érzed, nem illik jól érezned magad, mert akkor érzéketlenséggel vádolna meg a környezeted.

Bármilyen választ is találsz, emlékeztesd magad, nem szükséges senki elvárásainak megfelelned. Te választod meg a gondolataidat, és ezen keresztül döntesz amellett is, hogyan akarod érezni magad.

Augusztusban ezért válaszd az örömet, és a figyelmedet fordítsd az örömet okozó dolgokra. Nem, nem önzés. Ha mindannyian arra figyelnénk, hogy a saját boldogságunkat megteremtsük, akkor nem várnánk el másoktól, hogy úgy viselkedjenek, ahogy az nekünk jó. Mindenki bátran lehetne önmaga. Legyél te az egyik, aki mostantól eszerint él.

Sarkadi Kriszta

szeretetterapeuta, a Szerelmeskönyv írója

www.igazabolszerelem.hu

Sarkadi Kriszta – tanító, gyógyító, papnő Szeretni nem kell megtanulnunk, mert a szeretet ott lakozik mindannyiunkban – ez alapvető, megmásíthatatlan természetünk. Ezért nekem pusztán az a dolgom, hogy utat mutassak abban, hogyan tudod eltakarítani a szeretet áramlásának útjában álló belső akadályaidat. A részedről pedig ehhez semmi másra nincs szükség, mint egy kis hajlandóságra: annak felismerésére, hogy ha nem vagy maradéktalanul boldog, akkor itt az idő, hogy új döntést hozz. Akár csoportban, akár négyszemközt találkozunk, megtartalak, miközben változol, én végigkísérlek az utadon. Örömmel vagyok a bábája újjászületésednek.