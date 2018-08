Ez a hosszú élet titka a 113 éves férfi szerint

Sokan gondolják, hogy az egészséges életmódnak és étkezésnek, a rendszeres testmozgásnak köszönhető a hosszú élet. A Spanyolországban élő Francisco Nunez Olivera szerint napi egy pohár vörösbor a titka annak, hogy megünnepelhette a 113. születésnapját is. Ő jelenleg a világ legidősebb férfija, és meggyőződése, hogy hosszú életét a vörösbornak köszönheti. Persze emellett a saját maga termelte zöldségekből készíti ételeit. Elmondása szerint mindössze ennek köszönheti hosszú életét, sőt azt is, hogy ennyi idősen is fiatalnak érezheti magát.

Frederick Vinecombe 1914-ben született, így már ő is a 104. életévét tapossa. Sosem ápolták kórházban, az összes foga ép és egészséges, gyógyszerekre sincs szüksége. Hosszú és egészséges életének titka szerinte a kemény munkában rejlik. Az idős úr 80 éves koráig dolgozott egy taxitársaságnál. Amellett, hogy kerüli a zsíros és nehéz ételeket, ő is nagyon sok zöldséget fogyaszt. Fiatalon a 2. világháborúban szolgált, miután a gépét lelőtték, hadifogolytáborba került.

Mindkét férfi hihetetlen szerencsésnek érzi magát hosszú élete miatt. Abban egyetértenek, a hosszú élet a sokféle zöldségnek, a minőségi vörösbornak és persze annak is köszönhető, hogy tudatosan kerülték a problémákat.

Lehet benne valami…

