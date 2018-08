Valóra válik a Halak álma augusztusban a rúnák jóslata szerint

Túlzás lenne azt állítani, hogy a Halak feltalálja magát a váratlan helyzetekben. Szerencsére augusztusban az Eihwaz rúna, melyet a rugalmasság rúnájának is neveznek, segít a Halak csillagjegyeknek felülkerekedni az akadályokon. A rúna szerencseszáma a 13, színe pedig a sötétkék.

A rúna üzenete a Halak csillagjegynek

Halak jegyűként most úgy érezheted, semmi sem halad a tervek szerint, valamilyen hátráltató tényező tesz róla, hogy porszem kerüljön a gépezetbe, természetesen a legváratlanabb helyzetekben. A rúnák jóslata szerint még sincs olyan nagy baj, a problémák forrása ugyanis legtöbbször a hibás kommunikáció vagy valamilyen félreértés, amit az Eihwaz rúnának köszönhetően könnyebben kijavíthatsz, mint elsőre gondolnád.

Sokat segít az is, ha nem csupán a másokkal való kommunikációra figyelsz, hanem saját gondolataidat is megpróbálod kézben tartani. Ha ugyanis hagyod elszabadulni, és folyton azzal gyötröd magadat, milyen kellemetlenségek következhetnek be a közeli jövőben, könnyen megeshet, hogy azok valóban valóra válnak. Az Eihwaz rúna segít pozitív mederbe terelni időnként csapongó gondolataidat.