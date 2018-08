Ezek a gyümölcsök csodát tesznek a csillagjegyekkel

Kos – őszibarack

A Kos az állatöv első csillagjegyeként az energiát, a születést és a kora gyermekkort képviseli. Az őszibarack a végtelen ifjúságot szimbolizálja a kínai mitológia szerint, így a Kos nem is találhatna a személyiségéhez jobban illő gyümölcsöt a lédús baracknál. Fogyassz belőle minél többet.

Bika – körte

A Bika csillagjegy szorosan kapcsolódik az öt emberi érzékszervhez, és persze a földi örömökhöz is. A körte csábító alakjához hasonlóan a Bika is rendkívül érzéki típus. A körte az ősi kínai kultúrában a jólétet, a gazdagságit, a boldogságot szimbolizálja – éppúgy, mint ez a csillagjegy.

Ikrek – citrom

Több kultúrában is a citrom a pozitív energia ébredését és a negatív energiák visszaszorítását jelképezi. Amikor az Ikrek a végletek között kavarog, és valójában azt sem tudja, mitévő legyen, a citrom, a citromos víz bámulatosan hat a szervezetére. Nem is találhatna megfelelőbb gyümölcsöt, hogy visszanyerje méltán híres optimizmusát.

Rák – füge

A füge az ősi egyiptomiak óta a termékenység és a jólét szimbóluma. Nem véletlenül ez a Rák csillagjegy legcsodásabb gyümölcse, hiszen számára a család, a gyerekek, az otthon, az anyaság és persze a gondoskodás, a jólét a legfontosabb értékek. Testére és lelkére egyaránt varázsszerként hat ez a különlegesen zamatos gyümölcs.

Oroszlán – dinnye

A dinnye mindig is a szeszély, a luxus, a gazdagság és a kreativitás szimbóluma volt. Mivel az Oroszlántól sem áll távol az öröm és a szórakozás, ráadásul imádja a luxust, a gazdagságot, nem véletlenül illik hozzá ez a lédús és frissítő gyümölcs. A dinnye a nyár gyümölcse, a szezonja is épp most van, vétek lenne kihagyni az étrendből.

Szűz – narancs

A Szűz csillagjegynél minden az elme, a test és a lélek tisztaságáról szól. A keresztény szimbolika szerint a narancs a szüzességgel, az ártatlansággal, a termékenységgel függ össze. Számára egy pohár narancslé a tökéletes napindítás alapvető kelléke. Nem is hagyná ki egyetlen reggelen sem.

Mérleg – eper

A Mérleg csillagjegy uralkodó bolygója, a Vénusz, amely a szeretet, a romantika, a harmónia, a béke, a barátság közvetítője. Formája miatt az epret a szívhez hasonlítják, így vált a szeretet, az érzelmek egyik szimbólumává.

Skorpió – gránátalma

A Skorpió szimbolikusan a titokzatossághoz, a halálhoz, az alvilághoz kapcsolódik. Az ősi görög mítosz szerint, amikor a Perszephoné az alvilág foglyaként evett a gránátalmából, örökre az alvilág rabja lett. És pontosan ezért illik a Skorpióhoz ez a különleges gyümölcs annyira.

Nyilas – szőlő

Az ókori római mitológiában Bacchus a bor és a mámor istene, természetesen a szőlő rajongója. Mivel a Nyilas is szereti kalandokkal fűszerezni az életét, és nem veti meg az örömöket, a szőlő különösen illik hozzá. Nem is baj, ha minél gyakrabban fogyasztja.

Bak – alma

A Bak az egyik legelszántabb csillagjegy, szomjazik a tudásra, a legjobbra vágyik. A tudásért ugyanakkor nagy árat kell fizetni. A Biblia tiltott gyümölcsét a tudás fájáról szakították, majd Isten kitiltotta Ádámot és Évát a Paradicsomból. Nem véletlenül a ropogós és ízletes alma a Bak tökéletes gyümölcse.

Vízöntő – áfonya

A Vízöntő időszaka a tél második felére esik. A hideg, fagyos januárban és februárban már mindenki a tavasz után áhítozik. A kínai filozófiában az áfonya szimbolizálja a hideg túléléséhez szükséges kitartást, egyben a melegedés, a kikelet üdvözlését. Nem véletlenül teszi ez a gyümölcs a Vízöntőt oly erőssé és kitartóvá.

Halak – cseresznye

A zodiákus utolsó csillagjegyeként a Halak a lélek végtelen utazását, az öregséggel járó bölcs tapasztalatokat képviseli. A cseresznye az ősi kínai hagyomány szerint a halhatatlanságot és az élet körforgását jelképezi, ezért is illik annyira hozzá.

