Íme a legfüggetlenebb csillagjegyek, akiknek nincs szükségük főnökre

A Nyilas a maga ura

A Nyilas imád egyedül lenni, főként, amikor utazik. Ő az egyik legönállóbb csillagjegy, már csupán ezért sem viseli jól, ha másoktól kell függenie, különösen, ha a többiek hátráltatják a munkájában. Azt pedig végképp nehezen tolerálja, ha mások miatt veszít el valamilyen kedvező lehetőséget. Szívesen tölti egyedül a szabadidejét, ezért ha Nyilas a párod, érdemes mindezt szem előtt tartani és tolerálni neki. Meghálálja.

A Vízöntő önmagát fedezi fel

A Vízöntő különösen akkor szereti az egyedüllétet, amikor a természetben barangol, hegyet mászik, avagy hátizsákos turistaként fedezi fel a világot. Akkor érzi magát igazán elemében magát, amikor egyedül lehet, mert ilyenkor képes igazán belső énjét felfedezni. Neki nagyon erősen szüksége van ezekre az egyedül töltött időszakokra, hiszen ekkor tud igazán feltöltődni, belső szükségleteire koncentrálni, és még jobb emberré válni. Érdemes neki időt és teret adni.

A Skorpió egyedül nyugszik meg

A Skorpió hajlamos egyfajta álarcot ölteni magára. Hajlamos folyamatosan agyalni, kétségek gyötrik, önbizalomhiányban szenved, miszerint nem elég jó valamiben, nem elég értékes csillagjegy. Amikor viszont egyedül lehet, egycsapásra tisztába kerül a saját értékeivel, nem érzi magát semmilyen nyomás alatt, lehiggad, megnyugszik. Éppen ezért a párkapcsolatban is olyan társat keres, aki hozzá hasonlóan gondolkodik.

A Szűz az önbizalmát erősíti

A Szűz gyakran érzi, hogy sok bába között elvész a gyerek, éppen ezért is kedveli jobban az egyedüllétet, a függetlenséget, mint a folyton nyüzsgő társaságot. Bár nem zárkózik el mások gondolatai elől, a sajátjait előrébb sorolja. Amire igazán szüksége van, az a minél több énidő, különösen amikor egy problémára keresi a megoldást. Az egyedül töltött idő alatt képes magára találni, az önbizalma is egycsapásra megnő, nem mellesleg kellő bátorságra tesz szert, és a zsákutca érzéseket is szélnek ereszti.

A Bika az érzelmeivel néz szembe

A Bika számára az egyedüllét lehetőséget ad, hogy tisztába jöjjön az érzéseivel. Amikor folyamatosan emberekkel van körbevéve, szinte elveszti a kapcsolatot az érzelmi énjével, hiszen önzetlenségéből fakadóan jobban törődik másokkal, mint saját magával. Viszont ha egymagában lehet, képes megérteni, mi is az, ami igazán befolyásolja érzelmeit, mi teszi őt igazán boldoggá, szomorúvá, avagy mi az, ami a legjobban idegesíti.

(via bold sky)