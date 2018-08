Ez a 3 csillagjegy az augusztus legnagyobb nyertese! És ez csak a kezdet…

Oroszlán: jöhet a nagy születésnapi parti

Boldog születésnapot, kedves Oroszlán! Augusztus mi mást is hozhatna neked, mint az év legkedvesebb hónapját. Jöhet a születésnapi készülődés, a nagy ünneplés. De őszintén, veled minden egyes nap felér egy nyereménnyel, nem igaz? Az idei augusztus több különlegességet is tartogat. Szeretteid, a munkatársaid, a barátok, az ismerősök számára igazi példaképpé válsz, hiszen az önbizalmad, a karizmád, a jókedved egyszerűen ragadós. A nyár utolsó hónapjában végre beérnek a kemény munka gyümölcsei. A Nap augusztus 23-ig a jegyedben jár, ráadásul 11-én részleges napfogyatkozás lesz, ami új kezdet lehetőségét villantja fel előtted.

Szűz: ismét magára talál

Az eddigi döcögős napok véget érnek, a Szűz végre ismét magára talál, az energiái visszatérnek. Miközben komoly erőket mozgósítasz a munkádban, túlórázol, igyekszel mindent tökéletesen megcsinálni, a körülötted lévők ámulattal figyelik az erőfeszítéseidet. Joggal, hiszen mindezt úgy teszed, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, valósággal kirázod a kisujjadból. A szorgalmas munka pedig kifizetődik. Azt is lehetne mondani, az augusztus király hónap lesz. Különösen, mert időközben a jegyedbe lépett a Vénusz, a szerelem és a szépség bolygója, ami a pénzügyeidre gyakorol kedvező hatást. Igaz, a pénz nem minden, ám ahhoz fontos, hogy igazán tisztában lehess az értékeiddel. Nem utolsósorban uralkodó bolygód, a Merkúr is belép a jegyedbe, mégpedig augusztus 19-én. Szárnyalhatsz a szavakkal, ragyoghatsz, és igazán elemedben leszel. Nincs több félreértés, nincs több kommunikációs baklövés.

Mérleg: elkápráztat másokat

Miért vagy annyira lenyűgöző? Ne lepődj meg, kedves Mérleg, ha ilyen kérdésekkel bombáznak mostanában téged. Energiáid teljében vagy, ráadásul vénuszi bájjal felvértezve, mintha egy magazin címlapjáról lépnél ki. Ha kedved szottyan, most akár személyes divattanácsadóvá is előléphetsz. És ez most nem vicc. Igaz, senki nem tökéletes, te mégis egészen közel jársz most ehhez. A magánéletben semmilyen problémára nincs kilátás, a környezetedben lévőket egyszerűen lenyűgözöd, a társaság központja vagy. Pozitív kisugárzásodat uralkodó bolygódnak, a Vénusznak köszönheted, amely augusztus 6-án lép tovább a jegyedbe. Készülj fel, mert onnantól kezdve szinte az egész világ előtted hever. Az augusztus 11-i napfogyatkozás a társasági kapcsolatok, a barátságok terén kecsegtet újdonságokkal, csak győzd energiával a népszerűséget.

(via elite daily)