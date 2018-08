Napi horoszkóp 2018. 08. 02.: Nem mindenki az, aminek mutatja magát

Olyan csavaros az észjárásod csütörtökön, hogy szinte lehetetlen követni. Most érdemes is ezt kihasználhatod, hiszen a segítségével helyzeti előnyhöz juthatsz. Vigyázat, ha ravaszkodsz, vagy ha meg akarsz károsítani másokat, a helyzet a visszájára fordul, és végül te leszel a saját csavaros észjárásod áldozata! Ezért csak tisztességes tervekhez használd az ötleteket.

Ne félj beleállni egy konfliktusba. Pontosabban ne félj attól, hogy határozottan kiállj az igazadért. Nem arra biztatlak, hogy veszekedj, és arra sem biztatlak, hogy megbánts másokat. Egyszerűen csak arra biztatlak, képviseld határozottan a szándékaidat. (Ugye tudod, ezeket egyedül is megvalósíthatod, nem kell mások segítsége?)

Egy kicsit több időt vesz igénybe, hogy elérd az a minimumot, amit mára kitűztél magadnak. Egy kicsit lassabban történnek a dolgok a nagy melegre való tekintettel, és a kánikulában talán az agyad fogaskerekei is lassabban pörögnek. Nyugalom, végül minden rendben lesz, csak ne kezdj kapkodni, mert az megnehezíti a dolgodat!

Arra már rájöttél, a megoldás nem ott van, ahol eddig kerested. A következő lépés az lesz, hogy felismered, a megoldás valójában benned van. Valójában csak te oldhatod meg ezt a helyzetet, és a megoldásnak köze van ahhoz is, hogy valamit más szempontból kellene nézned. Ez ma egyszerűbb, mint hinnéd.

Skorpió

Úgy tűnik, valaki mindent elkövet annak érdekében, hogy felbosszantson. Ha be akarsz szállni ebbe a felbosszantós játékba, tudnod kell valamit. Tudnod kell, hogy őt most azzal bosszanthatod fel a legjobban, ha megőrzöd a nyugalmadat. Bármit is tesz, mond vagy ír, te egyszerűen csak maradj kedves, és őrizd meg a belső békédet.

Még több horoszkóp Skorpióknak:

