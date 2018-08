Ezek a csillagjegyek rémálomként élik meg az augusztust

A Kos mindenütt akadályokba ütközik

Mintha minden terhet jelentene most a Kos számára, bizonytalannak, nyűgösnek, rosszkedvűnek, letargikusnak érzi magát augusztusban, ám semmi pánik, ez még nem jelenti a világ végét. Uralkodó bolygód, a Mars számlájára írhatók a nehézségek, amely egészen augusztus 28-ig retrográd, vagyis hátráló mozgást végez. Az időszak egyik legfontosabb szabálya szerint nem kifelé, hanem befelé kell most összpontosítanod, és nem azután vágyakozni, ami nem elérhető. Miként hozhatod ki mégis a lehető legjobbat ebből a nehéz időszakból? Figyelj magadra és mindarra, ami jelenleg megakadályoz, hogy előbbre juthass. A Mars bolygó uralmának köszönhetően valódi harcos csillagjegynek számítasz, ezért sincs igazán ínyedre ez a mostani kis „kényszerpihenő”. Mégis fogadd el, a legnagyobb hadvezéreknek is szükségük van arra, hogy átértékeljék a helyzetüket. Szóval kitartás, augusztus 27-e nincs olyan messze!

Az Ikrek idegeskedése minden határt átlép

Az Ikrek uralkodó bolygója, a Merkúr retrográd időszakának közepén jár. Bem véletlenül érzed magad úgy, mintha „lefagytál volna”. Ha ez még nem lenne elég, tudnod kell azt is, a bolygó hátráló mozgása éppen az Oroszlán jegyében zajlik, éppen ezért az egót most mindenképpen érdemes félretenned. Legfőbb erősséged a kommunikáció, és éppen ebben érezheted magad a leginkább akadályoztatva, mégis vita és érdekérvényesítés helyett hasznosabb valami másra fókuszálni. Mi lehet ez? Például neked is nagyon jót tesz, ha befelé figyelsz. Gondold végig azt is, kinek is akarsz megfelelni, a megnyilvánulásaid mennyire őszinték, mennyire játszol szerepet… Az idegeskedés nem visz előrébb, a higgadtság most annál kifizetődőbb. Légy nyugodt, ez az időszak is véget ér egyszer.

A Vízöntő belső nyugtalansága ijesztő

Amiben a Vízöntő a legjobb, az a konfrontáció. Rólad nem állítható, hogy az az igazán érzelmes típus lennél, amiben hiszel, azért kőkeményen megküzdesz. A rossz hír, hogy a Mars retrográd mozgása miatt ez a képességed most némiképp alábbhagy, és úgy tűnik, a júliusi teljes holdfogyatkozást sem sikerült még teljesen kiheverned. Az már talán csak ráadás, hogy uralkodó bolygód, az Uránusz is retrográd mozgásba kezd augusztus 7-én. Védekezni nem érdemes és talán nem is igazán lehetséges a bolygók hatása ellen, egyszerűen haladj az áramlattal, hiszen az idei esztendő számodra még csodás meglepetéseket tartogat…

(via elite daily)