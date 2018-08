Bőséget jósolnak augusztusra a rúnák a Vízöntőnek

A Vízöntőt nem olyan fából faragták, hogy bánkódjon, ha nem repül a szájába a sült galamb, miközben karba tett kézzel üldögél. Örömmel és nagy kitartással dolgozik céljai eléréséért, csak az szegi kedvét, ha az erőfeszítései hiábavalók. Augusztusban a Fehu rúnának hála ilyesmitől nem kell tartani, ez ugyanis a gyarapodás és a jólét rúnája. Szerencseszáma az 1, a hozzá tartozó szín pedig a sárga.

A rúna üzenete a Vízöntő csillagjegynek

Vízöntő jegyűként ismert a furfangos, csavaros gondolkodásod, amely most több fronton is megtérül. Egyrészt anyagi javakra és elismerő szavakra tehetsz szert kiváló és kitartó munkádért, másrészt ígéretes befektetésekkel gyarapíthatod a vagyonodat. Ebben a hónapban mindenképpen érdemes szem előtt tartanod, hogy a felesleges költekezéssel és a meggondolatlan lépésekkel nemcsak saját, hanem a többiek anyagi biztonságát is veszélybe sodorhatod.

Augusztusban mégsem kell a fogadhoz verni a garast, inkább csak tedd fel magadnak a kérdést, mielőtt kinyitod a pénztárcádat, hogy valóban szükséges-e az a kiadás. A rúnák jóslata szerint a pénz most leginkább akkor áramlik hozzád, amikor az eszedre hallgatsz – nemcsak vásárlás előtt, hanem a fontosabb döntésekben is. A Fehu rúna figyelmeztet arra is, hogy adódhat olyan helyzet az elkövetkező hónapban, amikor külső nyomásnak kéne eleget tenned. Te sosem táncolsz úgy, ahogy mások fütyülnek, ez a szokásod pedig most különösen sokat hozhat a konyhára.