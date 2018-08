Szerelmet jósolnak az egyiptomi tarot-kártyák

Most nem mutatjuk meg a lapokat előre. Ezúttal mindenképpen az intuíciódra hagyatkozva válassz egyet a kártyák közül. Az egyiptomi tarot-kártyák fáraói különleges útmutatást közvetítenek a szerelemre vonatkozóan. Mielőtt választanál, kicsit lazítsd el magad. Végy néhány mély levegőt, be is csukhatod a szemed egy kicsit, majd amikor úgy érzed, felkészültél, gondolatban húzd azt a tarot-kártyát, amelyik energiáját a legerősebbnek érzed. Kérlek, ne csapd be magad, és csak akkor görgess lejjebb az oldalon, amikor meghoztad a végleges döntésedet. Nos, mit jósolnak a gyönyörű egyiptomi tarot-kártyák?

Az első egyiptomi tarot-kártya: A Császárnő

Ha az első tarot-kártyát húztad gondolatban, akkor számodra a Császárnő lapja gyümölcsöző időszakot, bőséget jelez a szerelemben, a romantikában. Hamarosan lehetőséged nyílik, hogy több, igen kellemes párkapcsolati tapasztalatot szerezhess. Ha még keresed a párodat, a szerelem rád talál, ha pedig párkapcsolatban élsz, a szerelmetek kiteljesedik. Ez a kártya a termékenység és a nőiesség lapja a tarot-ban, ezért a gyermek születésének lehetősége is felmerülhet. Ha szeretnél gyermeket, szinte bizonyosan teljesül a vágyad; ha még nem jött el az ideje, érdemes óvatosnak, körültekintőnek lenned.

A második egyiptomi tarot-kártya: A Bolond

Ha a második tarot-kártyát választottad, számodra a Bolond lapja üzen. A jóslat szerint nyisd meg a szívedet, hiszen ismeretlen, új szerelem, érzelmek várnak rád. Különleges lehetőség előtt állsz, különleges találkozás vár rád, amelyhez ugyanakkor fordulj kellő hittel, fogadd el és szeresd önmagadat. Most valami egészen mást próbálhatsz ki. A legfontosabb, hogy légy rugalmas és laza, hagyd magad áramolni. Engedd, hogy most magától haladjanak az események az életedben, jutalmad csodás szerelem lesz. Élj vele!

A harmadik egyiptomi tarot-kártya: A Halál

Ne ijedj meg, kérlek, a Halál nevet viselő tarot-kártya nem halált jósol neked, ellenben különleges jelentést hordoz. Jelentősebb átalakulás, változás előtt áll most az életed. Ha ezt a tarot-kártyát húztad, a változás elkerülhetetlen, de a végeredmény mindenképpen pozitív lesz. Úgy tűnik, el kell engedned, végleg búcsút kell intened néhány régi kapcsolatnak vagy olyan szokásodnak, amelyek inkább csak visszatartanak, amelyek nem segítik a lelki fejlődésedet. Amint egyre erősebben formálódik benned az érzés, úgy teszed meg egyre bátrabban a legfontosabb lépéseket. A múlt elengedésével teremtesz helyet az újnak. Engedd el a régi kapcsolatokat, az elmúlt szerelmet, és szinte azonnal életedbe lép az új, az izgalmas, az energiával teli…

A negyedik egyiptomi tarot-kártya: Az Erő

Ha a negyedik tarot-kártyát húztad képzeletben, akkor az Erő lapja szólít meg téged. A jóslat szerint most különösen erősen hajtanak téged a vágyak, a tetterőd pedig bámulatosan aktív. Éppen ezért a legjobb időben vagy ahhoz, hogy megszelídíthesd a belső ösztönöket, erőket, amiben a valódi szerelem megélése segíthet. Pontosan tudod, mit és hogyan szeretnél megvalósítani, a kártya pedig abban tanít, hogyan fegyelmezd magad, hogyan lehess türelmesebb, és hogyan haladhass óvatosan és figyelmesen a céljaid felé, miközben a benned lobogó szenvedély sem alszik ki. Figyelj a belső hangokra, a valódi szerelemhez vezetnek téged.

(via moon child)